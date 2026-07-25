Україна може отримати ракети до Patriot швидше: є нові домовленості зі США

Переговори уряду з Raytheon в Україні / Фото: t.me/Koretskyi_official

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Україна обговорює зі США прискорення постачання ракет до комплексів Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram.

Деталі переговорів та практичні кроки

Прем’єр-міністр Сергій Корецький разом із тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенієм Хмарою провів зустріч із віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

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Основною темою обговорень стало посилення українського неба напередодні осінньо-зимового періоду та розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

«Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим. Наша мета — не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки», — зазначив очільник уряду.

Переговори уряду з Raytheon в Україні / Фото: t.me/Koretskyi_official

Переговори уряду з Raytheon в Україні / Фото: t.me/Koretskyi_official

Також під час зустрічі сторони зосередилися на питанні локалізації виробництва озброєння на території України.

«Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше», — підкреслив Корецький.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового етапу співпраці з американською оборонною компанією Raytheon, яка допомагатиме Україні налагодити спільне виробництво перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

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