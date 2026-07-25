Вогняний шторм охопив Європу: аномальна спека спровокувала історичні пожежі та масову евакуацію

Південь Європи палає, країни оголошують наймасштабнішу евакуацію в історії / © Bild

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Аномальна спека та тривала посуха спровокували масштабні лісові пожежі, які охопили одразу кілька країн Європи. Через швидке та неконтрольоване поширення вогню влада держав змушена проводити масові евакуації, щоб врятувати сотні тисяч місцевих жителів та туристів.

ТСН.ua зібрав останні новини про руйнівну стихію, яка перетворила європейські регіони на зону стихійного лиха.

Історичний рекорд у Франції: згоріло майже 100 тисяч гектарів

Як повідомляє Le Parisien, з початку року в країні вигоріло близько 98 тисяч гектарів рослинності, а кількість евакуйованих у південно-західних регіонах вже сягнула 197 тисяч осіб. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав цю операцію з порятунку цивільного населення наймасштабнішою в історії країни у мирний час, тоді як місцеві пожежники характеризують ситуацію як безпрецедентний вогняний шторм.

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Для боротьби зі стихією Франція вперше залучила військовий транспортний літак A400M для скидання води та звернулася по допомогу до ЄС. На запит миттєво відгукнулися Румунія, Хорватія, Португалія, Швеція, Німеччина та Швейцарія, які направили в охоплені вогнем регіони свою пожежну авіацію та наземні групи рятувальників.

Масштабні пожежі в Іспанії: десятки тисяч людей евакуйовано

За інформацією El País, лісові пожежі в іспанських провінціях Авіла та Мадрид призвели до термінової евакуації та ізоляції у власних будинках майже 88,5 тисячі осіб. Нищівне полум’я вже спустошило близько 45 тисяч гектарів території, а густий дим і вогонь продовжують загрожувати десяткам іспанських муніципалітетів.

Прем’єр-міністр Педро Санчес особисто відвідав передовий командний пункт та попередив, що ситуація залишається вкрай складною через непередбачувану поведінку вітру. Водночас очільниця Мадрида Ісабель Діас Аюсо заявила, що найближчими годинами умови можуть ще більше погіршитися, назвавши масштаби катастрофи абсолютно безпрецедентними.

Тим часом понад тисячу евакуйованих жителів Авіли тимчасово розмістили в Національній поліцейській академії, де їм надають усю необхідну допомогу. Десятки тисяч людей у заблокованих містах змушені жити в постійному страху, сподіваючись, що пожежникам вдасться зупинити просування полум’я до їхніх домівок.

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Пожежі в Італії: вогонь підібрався до будинку для літніх людей

Як зазначає ANSA, на італійському острові Сардинія, у муніципалітеті Сіннаї, полум’я впритул наблизилося до житлових масивів та старої траси.

Через густий дим та високу ймовірність загоряння будівель, рятувальникам довелося терміново евакуювати місцевий пансіонат для літніх людей, яким опікуються черниці.

Загалом у безпечне місце під супроводом місцевої поліції та наглядом мера міста вивезли десятьох осіб, серед яких пенсіонери, монахині та мешканці сусіднього будинку.

Над приборканням пожежі в цьому регіоні продовжує активно працювати спеціальна авіація, зокрема літаки Canadair та потужні гелікоптери військово-повітряних сил Італії.

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Надзвичайна ситуація в Шотландії: ліси палають понад десять днів

За інформацією STV News, у Національному парку Кернгормс оголошено режим надзвичайної ситуації через масштабну пожежу, яка не вщухає вже понад десять днів.

Раптова зміна погодних умов та сильні пориви вітру спричинили непередбачувані спалахи, погнавши полум’я просто на житлові будинки та лісисті райони.

Через пряму загрозу життю поліція була змушена екстрено евакуювати мешканців селища Неті-Брідж до тимчасового центру прихистку.

Перший міністр Шотландії Джон Свінні назвав ситуацію надзвичайно серйозною, підкресливши, що напрямок вітру постійно змінюється, суттєво ускладнюючи роботу екстрених служб.

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До боротьби зі стихією, яка вже випалила близько шести квадратних кілометрів території, залучено понад п’ятсот вогнеборців, гірських рятувальників та працівників місцевих лісових господарств.

Спекотна Європа: континент нагрівається найшвидше на планеті

За даними BBC, лісові пожежі продовжують безперешкодно ширитися Європою через винятково спекотне літо та ідеальні умови для займання.

Наразі Європа офіційно визнана континентом, що нагрівається найшвидше на Землі, адже з дев’яностих років середня температура тут підвищується на понад пів градуса за кожне десятиліття.

Масштаби стихії цього року катастрофічні: у Франції на південному заході країни довелося евакуювати майже двісті тисяч людей.

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Водночас в Іспанії через наближення масивного вогню до Мадрида влада була змушена оголосити надзвичайний стан на національному рівні та перемістити понад шістдесят тисяч мешканців.

Не менш критична ситуація склалася і в Італії, де лише на острові Сицилія спалахнуло понад триста п’ятдесят пожеж, з яких десять були визнані надзвичайно масштабними.

Крім того, нищівні лісові пожежі також охопили Португалію, Грецію та Хорватію, де вогонь впритул наблизився до популярних туристичних районів. Складна вогнева ситуація з активними осередками наразі спостерігається і в Албанії та Чорногорії, що робить цей сезон одним із найважчих для всього півдня Європи.

Нгадаємо, масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змушують туристів і місцевих жителів терміново залишати небезпечні райони. У деяких готелях людей будять серед ночі через наближення вогню та сильне задимлення.

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