Смертельно токсичне повітря: мільйонам людей радять залишатися в помешканнях

Пожежа / © Associated Press

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Мільйони жителів США опинилися під загрозою через масштабні лісові пожежі в Канаді. Дим, який накрив великі американські міста, настільки погіршив якість повітря, що фахівці порівняли його вплив із викурюванням понад десяти сигарет за день.

Про це пише Daily Mail.

Через густий дим від сотень лісових пожеж, що вирують переважно в канадській провінції Онтаріо, різко погіршилася якість повітря у США. За даними сервісів моніторингу, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт і Вашингтон увійшли до переліку міст із найвищим рівнем забруднення повітря у світі.

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Національна метеорологічна служба США вже оголосила попередження про небезпечну якість повітря у 16 штатах — від Міннесоти та Іллінойсу до Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Вірджинії.

Чому дим становить серйозну небезпеку

Основну загрозу становлять дрібнодисперсні частинки PM2.5, які утворюються під час горіння деревини. Через надзвичайно малий розмір вони легко проникають глибоко в легені та можуть потрапляти у кров.

Фахівці попереджають, що такі частинки здатні провокувати серйозні проблеми з дихальною системою, загострювати серцево-судинні захворювання та особливо небезпечні для дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами.

За оцінками американських медиків і кліматологів, рівень забруднення повітря в окремих містах був настільки високим, що його вплив можна порівняти з викурюванням понад 10 сигарет на добу.

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У Детройті концентрація PM2.5 сягнула 292,6 мкг/м³, що, за оцінками експертів, відповідає впливу більш ніж 13 сигарет за один день. У Чикаго показник перевищив 240 мкг/м³, що також еквівалентно викурюванню понад десяти сигарет.

Водночас це порівняння є способом оцінити довгостроковий вплив дрібнодисперсних частинок на організм, а не означає, що вдихання такого повітря буквально дорівнює курінню.

Які рівні якості повітря вважаються небезпечними

За шкалою Агентства з охорони довкілля США (EPA), індекс якості повітря оцінюється від 0 до 500.

0–50 — повітря вважається безпечним;

51–100 — помірний рівень;

101–150 — небезпечно для чутливих груп населення;

151–200 — несприятливо для всіх;

понад 300 — небезпечний рівень.

Саме останній рівень наразі фіксується в окремих районах США. У таких умовах фахівці рекомендують усім людям уникати фізичної активності просто неба та за можливості залишатися у приміщеннях до покращення ситуації.

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Нагадаємо, на півдні Іспанії вирує масштабна лісова пожежа, яка забрала життя щонайменше 12 людей, ще 23 вважаються зниклими. Вогонь охопив понад 3,2 тис. гектарів у провінції Альмерія. Це одна з найсмертоносніших пожеж в історії країни. Причиною, ймовірно, стала обірвана лінія електропередач. Пожежний сезон в Іспанії почався раніше через хвилі спеки.

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