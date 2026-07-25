Огненный шторм охватил Европу: из-за исторических пожаров эвакуировано более 200 тысяч человек

Юг Европы пылает, страны объявляют самую масштабную эвакуацию в истории / © Bild

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Аномальная жара и засуха спровоцировали масштабные лесные пожары , охватившие сразу несколько стран Европы. Из-за быстрого и неконтролируемого распространения огня власти государств вынуждены проводить массовые эвакуации, чтобы спасти сотни тысяч местных жителей и туристов.

ТСН.ua собрал последние новости о разрушительной стихии, которая превратила европейские регионы в зону стихийного бедствия.

Исторический рекорд во Франции: сгорело около 100 тысяч гектаров

Как сообщает Le Parisien, с начала года в стране выгорело около 98 тысяч гектаров растительности, а количество эвакуированных в юго-западных регионах уже достигло 197 тысяч человек. Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал эту операцию по спасению гражданского населения самой масштабной в истории страны в мирное время, в то время как местные пожарные характеризуют ситуацию как беспрецедентный огненный шторм.

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Для борьбы со стихией Франция впервые привлекла военный транспортный самолет A400M для сброса воды и обратилась за помощью в ЕС. По запросу мгновенно откликнулись Румыния, Хорватия, Португалия, Швеция, Германия и Швейцария, направившие в охваченные огнем регионы свою пожарную авиацию и наземные группы спасателей.

Масштабные пожары в Испании: десятки тысяч человек эвакуированы

По информации El País, лесные пожары в испанских провинциях Авила и Мадрид привели к срочной эвакуации и изоляции в собственных домах около 88,5 тысяч человек. Сокрушительное пламя уже опустошило около 45 тысяч гектаров территории, а густой дым и огонь продолжают угрожать десяткам испанских муниципалитетов.

Премьер-министр Педро Санчес лично посетил передовой командный пункт и предупредил, что ситуация остается крайне сложной из-за непредсказуемого поведения ветра. В то же время глава Мадрида Исабель Диас Аюсо заявила, что в ближайшие часы условия могут еще больше ухудшиться, назвав масштабы крушения абсолютно беспрецедентными.

Тем временем более тысячи эвакуированных жителей Авилы временно разместили в Национальной полицейской академии, где им оказывают всю необходимую помощь. Десятки тысяч человек в заблокированных городах вынуждены жить в постоянном страхе, надеясь, что пожарным удастся остановить продвижение пламени в их дома.

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Пожары в Италии: огонь подобрался к дому престарелых

Как отмечает ANSA, на итальянском острове Сардиния, в муниципалитете Синаи, пламя вплотную приблизилось к жилым массивам и старой трассе.

Из-за густого дыма и высокой вероятности возгорания зданий спасателям пришлось срочно эвакуировать местный пансионат для пожилых людей, которым опекают монахини.

В безопасное место под сопровождением местной полиции и надзором мэра города вывезли десять человек, среди которых пенсионеры, монахини и жители соседнего дома.

Над укрощением пожара в этом регионе продолжает активно работать специальная авиация, в том числе самолеты Canadair и мощные вертолеты военно-воздушных сил Италии.

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Чрезвычайная ситуация в Шотландии: леса пылают более десяти дней

По информации STV News, в Национальном парке Кернгормс объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного пожара, который не утихает уже более десяти дней.

Внезапное изменение погодных условий и сильные порывы ветра повлекли за собой непредсказуемые вспышки, погнав пламя прямо на жилые дома и лесистые районы.

Из-за прямой угрозы жизни полиция была вынуждена экстренно эвакуировать жителей поселка Нети-Бридж во временный центр убежища.

Первый министр Шотландии Джон Свинни назвал ситуацию чрезвычайно серьезной, подчеркнув, что направление ветра постоянно меняется, существенно усложняя работу экстренных служб.

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К борьбе со стихией, которая уже выжгла около шести квадратных километров территории, привлечены более пятисот пожарных, горных спасателей и работников местных лесных хозяйств.

Жаркая Европа: континент нагревается быстрее всего на планете

По данным BBC, лесные пожары продолжают беспрепятственно распространяться по Европе из-за исключительно жаркого лета и идеальных условий для возгорания.

В настоящее время Европа официально признана самым нагреваемым континентом на Земле, ведь с девяностых годов средняя температура здесь повышается более чем на пол градуса за каждое десятилетие.

Масштабы стихии в этом году катастрофические: во Франции на юго-западе страны пришлось эвакуировать около двухсот тысяч человек.

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В то же время в Испании из-за приближения массивного огня к Мадриду власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение на национальном уровне и переместить более шестидесяти тысяч жителей.

Не менее критическая ситуация сложилась и в Италии, где только на острове Сицилия вспыхнуло более трехсот пятидесяти пожаров, из которых десять были признаны чрезвычайно масштабными.

Кроме того, сокрушительные лесные пожары также охватили Португалию, Грецию и Хорватию, где огонь вплотную приблизился к популярным туристическим районам. Сложная огневая ситуация с активными очагами наблюдается и в Албании и Черногории, что делает этот сезон одним из самых тяжелых для всего юга Европы.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции и Испании заставляют туристов и местных жителей срочно покидать опасные районы. В некоторых отелях людей будят ночью из-за приближения огня и сильного задымления.

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