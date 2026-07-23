Огненный ад: лесной пожар уничтожает все на своем пути, тысячи людей бегут от стихии

Из-за лесного пожара во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек / © Associated Press

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В ночь на четверг, 23 июля, на юго-западе Франции лесной пожар быстро охватил площадь более двух тысяч гектаров к западу от города Бордо. Местные власти оперативно привлекли к ликвидации стихийного бедствия пятьсот пожарных и провели массовую эвакуацию населения и отдыхающих из опасной зоны.

Об этом пишет Reuters.

Эвакуация элитного курорта и спасательные планы

Возгорание началось вблизи городка Сомос, однако огонь очень быстро добрался до окрестностей Лежа, что угрожало популярному туристическому району вблизи залива Аркашон.

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Полуостров Кап-Ферре, славящийся своими дорогими поместьями и считающийся любимым местом отдыха зажиточных парижан, оказался под серьезной угрозой, поэтому власти закрыли доступ к нему и подготовили планы полной эвакуации по суше и по морю.

"В течение ночи огонь распространялся быстрее, чем мы представляли", - признался мэр Леж-Кап-Ферре Филипп де Гонневиль.

Смертоносная жара и огонь в других странах

Климатический кризис наносит удар не только по Франции, ведь в соседней Испании спасатели и военные продолжают бороться с масштабными пожарами в нескольких центральных провинциях, где уже выгорело в этом году более 100 тысяч гектаров земли.

Трагические последствия непогоды зафиксировали также в Италии, где во время тушения большого очага возле сицилийского города Сан-Катальдо внезапно скончался 59-летний пожарный.

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В то же время ученые бьют тревогу из-за рекордной смертности от аномально высоких температур, охватившей континент еще в конце весны и начале лета.

Только за две последние волны жары в Великобритании и странах Европы официально зарегистрировали более десяти тысяч дополнительных смертей, а Бельгия признала 27 июня вторым самым смертоносным днем века.

Рекордная засуха и нетипичные решения

Европа нагревается вдвое быстрее средних мировых показателей, что приводит к катастрофическому дефициту воды: Нидерланды уже объявили о ее нехватке, а семь греческих островов ввели чрезвычайное положение ради жесткой экономии ресурсов.

Чтобы хоть как-то адаптироваться к новым вызовам и минимизировать риски, фермеры в испанской Галисии решили бороться с огнем с помощью природы и завезли особую местную породу скота, активно поедающего сухие кустарники и тем самым уничтожающего природный порох для будущих пожаров.

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Напомним, масштабный лесной пожар в испанском регионе Андалусия унес жизни по меньшей мере двадцати человек. Еще около двадцати считаются пропавшими без вести. Часть погибших сгорела в собственных автомобилях, пытаясь скрыться от огня.

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