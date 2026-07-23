Почему на самом деле коты вылизывают друг друга, когда такое действие означает соперничество

Кошки вылизывают друг друга

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Взаимное вылизывание в животном мире принято считать милыми объятиями и проявлением искренней любви между четырехлапыми. Однако научные исследования в сфере поведения животных доказывают совершенно другое, во многих случаях так называемый аллогруминг совсем не связан с гигиеной или заботой. На самом деле, коты используют его как скрытый инструмент доминирования, пассивной агрессии и жесткого соперничества за территории и ресурсы.

Мягкое давление вместо открытой драки

Кошки являются умными хищниками, пытающимися избегать прямых и опасных конфликтов с использованием когтей и зубов. Когда между животными возникает напряжение — например, в борьбе за лучшее солнечное место на подоконнике, любимую лежанку или доступ к миске, они часто прибегают к манипуляциям. Исследования показывают, что примерно до 20 процентов таких вылизываний приходится на зону ушей. Животное начинает навязчиво вылизывать соперника вовсе не из нежности, а как завуалированное давление, призванное вытеснить другого кота с его позиции.

Признаки скрытого стресса и недовольство

Во время подобных сеансов доминирования жертва такой облизы обычно демонстрирует явные сигналы дискомфорта, отводит уши назад, напрягается, трясет головой, облизывает губы или даже пытается отстраниться. Это подтверждает, что процесс не доставляет удовольствия, а является формой социального давления. Доминирующий кот демонстрирует свою силу тонким, но эффективным методом, заставляя другое животное уступить место без проявления открытой жестокости.

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Что еще может означать взаимное вылизывание у кошек

Кроме скрытого соперничества и пассивной агрессии исследователи выделяют и другие возможные причины такого поведения:

Настоящая социальная привязанность и дружба (хотя в ходе наблюдений ее фиксируют реже, чем принято считать — преимущественно при полном совпадении поз и расслабленного состояния обоих животных).

Уход за труднодоступными участками тела (гигиеническая функция, когда коты помогают друг другу вымыть голову, шею или уши, куда сложно дотянуться самостоятельно).

Инициация и заигрывание к игре (в таких случаях облизывание обычно сосредотачивается в области шеи, где коты чаще всего кусают друг друга во время активных башен).

Демонстрация иерархии и лидерства (односторонний процесс, когда животное с более высоким рангом намеренно вылизывает ниже по статусу, подтверждая свой авторитет).

Следовательно, миф о том, что взаимное вылизывание является исключительно признаком дружбы и гигиены, окончательно развенчан. Во многих ситуациях это многофункциональное поведение, которое может быть как проявлением скрытой агрессии или психологического давления, так и обычной игрой или стремлением навести порядок в труднодоступных местах.

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