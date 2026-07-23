Врачи не понимают, как он выжил: турист "потерял всю кровь в теле" во время отпуска

Питер Битем с партнершей Шарлин Гикман

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Британец Питер Битем отправился на Гран-Канарию, чтобы отпраздновать победу над раком поджелудочной железы, но на другой день отпуска начал блевать кровью. Из-за разрыва язвы мужчина едва не погиб и перенес семь переливаний крови по возвращении на родину.

Об этом пишет Lad Bible.

39-летний Питер отправился на курорт 13 марта вместе с партнершей Шарлин Гикман и другом, чтобы отпраздновать то, что он «только что победил рак».

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«Я уже шесть месяцев был без рака и подумал, что поеду куда-нибудь на неделю. Мне сделали операцию по удалению поджелудочной железы, где был рак. Мы не могли дождаться, когда поедем. Я три года проходил химиотерапию, так что прошло немало времени», — рассказал отец двоих детей.

Однако уже на второй день отдыха Питеру стало плохо. Мужчина находился у бассейна, когда внезапно «вырвал литр крови».

«Я пошел в туалет, сделал три шага и упал», — вспомнил он.

Работники гостиницы вызвали «скорую», после чего туриста доставили в ближайшую больницу. По словам Питера, медики, похоже, не увидели серьезную проблему и предположили, что причиной его состояния мог быть «солнечный удар».

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«Я знал, что это не солнечный удар, потому что пробыл там два дня и даже не находился на солнце», — сказал мужчина, добавив, что «пил много воды».

После этого Питера выписали и посоветовали отдыхать. Однако уже ночью его состояние значительно ухудшилось.

«На следующее утро я проснулся и семь раз ходил в туалет, а из меня постоянно шла кровь. Мы подумали, что это ненормально. На следующий день мы улетели домой», — объяснил британец.

15 марта мужчина приобрел билет и вернулся в Британию. Сразу по прилету он отправился в Манчестерский королевский госпиталь, где врачи диагностировали внутреннее кровотечение.

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В кишечнике мужчины «взорвалась» язва

Как считается, его вызвала язва, которая «взорвалась» в кишечнике Питера. Она образовалась после операции по удалению поджелудочной железы, проведенной в августе 2025 года.

«Мне провели четыре эндоскопических обследования, во время первых трех ничего не нашли, а во время четвертого обнаружили язву. Они оставили там небольшую часть поджелудочной железы, поэтому вокруг моего кишечника начала расти язва, а потом она разорвалась. Мне сделали семь переливаний крови и небольшую операцию. Я чувствовал себя ужасно. Мне сказали, что я должен был умереть у бассейна. Сказали, что даже перелет назад мог меня убить. Они не понимали, как я вообще остался жив», — поделился мужчина.

Бывший ландшафтный дизайнер отмечает, что «теперь поправляется». Питер признался, что пережитое было очень тяжелым, но ему удалось выжить.

Мужчина «потерял каждую каплю крови в своем теле»

По словам мужчины, потеря того, что он назвал «каждой каплей крови» в своем теле, фактически разрушила долгожданную праздничную поездку. В то же время, Питер рад, что решил вернуться домой.

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«Мы не чувствовали себя там в безопасности, когда из меня исходила вся эта кровь. Я буквально потерял каждую каплю крови в своем теле, я был мертв. Мне очень повезло. Это испортило отпуск. Как только я начал блевать кровью, я побледнел, мои губы стали абсолютно белыми, и я подумал, что умру у бассейна», — рассказал британец.

В ближайшее время он снова должен пройти дополнительные обследования и еще одно переливание железа. После пережитого Питер признается, что пока не готов планировать новый отпуск.

«Я слишком боюсь планировать еще один отпуск. К счастью, во время полета ничего не произошло», — сказал мужчина.

К слову, 47-летняя американка Лэйси Пеппер едва выжила после некротического фасциита — бактериальной инфекции, разрушившей мягкие ткани ее ноги, промежности и ягодиц. Женщина предполагает, что заразилась из-за жареных креветок на свидании.

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