Парень умер через месяц после ошибочного диагноза: все началось с боли в ухе

Больница / © pexels.com

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21-летний житель Великобритании Тайлер Мортон скончался только четыре недели спустя после появления первых симптомов. Сначала врачи лечили его от ушной инфекции, однако впоследствии выяснилось, что у молодого человека была одна из самых агрессивных форм опухоли головного мозга — глиобластома четвертой степени.

Об этом пишет «unilad».

В январе Тайлер Мортон, художник из британского города Бедфорд, обратился к врачам из-за сильной боли в ухе. Впоследствии у него начала неметь левая часть лица, а также возникли трудности с ходьбой.

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В больнице медики поставили предварительный диагноз — ушную инфекцию — и назначили антибиотики. Однако лечение не дало результата, а состояние молодого человека стремительно ухудшалось.

По словам сестры Тайлера Эллы, первое КТ не выявило никаких подозрительных изменений. Медики предположили, что симптомы связаны с головокружением и назначили препараты от тошноты.

Впоследствии он начал терять подвижность левой половины тела. После повторного обращения в больницу у него произошло два судорожных нападения, а речь почти исчезла.

Лишь повторное компьютерное обследование через несколько дней выявило поражение головного мозга. После биопсии врачи подтвердили глиобластому четвертой степени — агрессивный и практически неизлечимый рак головного мозга.

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По словам медиков, состояние пациента было настолько тяжелым, что организм уже не смог бы выдержать лечение.

Тайлер умер 25 марта — менее чем через месяц после появления первых симптомов.

Сестра парня убеждена, что раннее выявление опухоли могло дать возможность пройти химиотерапию или другое лечение.

Она рассказала, что только через три недели ее брат из человека, который самостоятельно ходил и разговаривал, превратился в пациента, который больше не мог двигаться или говорить.

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Что известно о глиобластоме

Глиобластома является одной из агрессивных злокачественных опухолей головного мозга. Она быстро прогрессирует и часто оказывается на поздних стадиях.

Специалисты отмечают, что симптомы могут быть разными — от головной боли, судорог и нарушения речи до слабости конечностей, потери равновесия или изменений чувствительности. В некоторых случаях они могут напоминать проявления других менее опасных заболеваний.

После смерти брата Элла Мортон присоединилась к кампании по повышению осведомленности о глиобластоме и организовала благотворительный забег, чтобы собрать средства для исследования опухолей головного мозга.

Она отмечает, что хочет сделать все возможное, чтобы другие семьи не пережили подобную трагедию.

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Напомним, 17-летняя британка Хлоя Вентон умерла от агрессивной формы рака (саркомы Юинга и вторичного лейкоза) после того, как врачи более семи месяцев ставили ей ложный диагноз инфекции мочевыводящих путей. Девушка страдала от сильной боли, но получала только обезболивающие. Позже обнаружили опухоль на позвоночнике. Мать винит систему здравоохранения в несвоевременной диагностике.

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