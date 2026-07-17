Хлопець помер через місяць після помилкового діагнозу: усе почалося з болю у вусі

Лікарня / © pexels.com

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21-річний житель Великої Британії Тайлер Мортон помер лише через чотири тижні після появи перших симптомів. Спочатку лікарі лікували його від вушної інфекції, однак згодом з’ясувалося, що молодий чоловік мав одну з найагресивніших форм пухлини головного мозку — гліобластому четвертого ступеня.

Про це пише «unilad».

У січні Тайлер Мортон, художник із британського міста Бедфорд, звернувся до лікарів через сильний біль у вусі. Згодом у нього почала німіти ліва частина обличчя, а також виникли труднощі з ходьбою.

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У лікарні медики поставили попередній діагноз — вушна інфекція — та призначили антибіотики. Однак лікування не дало результату, а стан молодого чоловіка стрімко погіршувався.

За словами сестри Тайлера Елли, перше КТ не виявило жодних підозрілих змін. Медики припустили, що симптоми пов’язані із запамороченням, та призначили препарати від нудоти.

Згодом хлопець почав втрачати рухливість лівої половини тіла. Після повторного звернення до лікарні в нього сталися два судомні напади, а мовлення майже зникло.

Лише повторне комп’ютерне обстеження через кілька днів виявило ураження головного мозку. Після біопсії лікарі підтвердили гліобластому четвертого ступеня — агресивний і практично невиліковний рак головного мозку.

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За словами медиків, стан пацієнта був настільки важким, що організм уже не зміг би витримати лікування.

Тайлер помер 25 березня — менш ніж через місяць після появи перших симптомів.

Сестра хлопця переконана, що раннє виявлення пухлини могло дати можливість пройти хіміотерапію або інше лікування.

Вона розповіла, що лише за три тижні її брат із людини, яка самостійно ходила та розмовляла, перетворився на пацієнта, який більше не міг рухатися чи говорити.

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Що відомо про гліобластому

Гліобластома є однією з найагресивніших злоякісних пухлин головного мозку. Вона швидко прогресує та часто виявляється вже на пізніх стадіях.

Фахівці наголошують, що симптоми можуть бути різними — від головного болю, судом і порушення мовлення до слабкості кінцівок, втрати рівноваги чи змін чутливості. У деяких випадках вони можуть нагадувати прояви інших, менш небезпечних захворювань.

Після смерті брата Елла Мортон долучилася до кампанії з підвищення обізнаності про гліобластому та організувала благодійний забіг, щоб зібрати кошти на дослідження пухлин головного мозку.

Вона наголошує, що хоче зробити все можливе, аби інші родини не пережили подібної трагедії.

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Нагадаємо, 17-річна британка Хлоя Вентон померла від агресивної форми раку (саркоми Юінга та вторинного лейкозу) після того, як лікарі понад сім місяців ставили їй помилковий діагноз інфекції сечовивідних шляхів. Дівчина страждала від сильного болю, але отримувала лише знеболювальні. Пізніше виявили пухлину на хребті. Мати звинувачує систему охорони здоров’я в несвоєчасній діагностиці.

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