Деякі області підуть під воду: метеорологи б’ють на сполох через різку зміну погоди у вихідні

Грози й повені чекають на низку областей України цими вихідними / © Pixabay

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В Україні оголосили штормове попередження і перший (жовтий) рівень небезпечності на суботу, 18 липня. Складні погодні умови можуть завдати неабиякого клопоту транспортникам, енергетикам і комунальникам.

Про небезпечні гідрологічні та метеорологічні явища попередили в Укргідрометцентрі.

Грози, град і підтоплення: де оголошено жовтий рівень небезпечності

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через різке погіршення погодних умов. Вдень 18 липня більшість західних областей накриють потужні грози, а в окремих районах очікуються град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Такі метеорологічні явища можуть призвести до серйозних ускладнень у русі транспорту, а також порушити стабільну роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

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Слідом за штормом прийде й небезпека підтоплень. У другій половині доби 18 липня, а також протягом 19–20 липня фахівці прогнозують відчутне підвищення рівнів води. Зокрема, на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях вода підніметься на 0,3–1,0 метр. Тим часом на лівих притоках Дністра, що протікають на Тернопільщині, Хмельниччині та Вінниччині, очікується підняття на 0,1–0,5 метра.

Найрізкіші зміни фіксуватимуть на Закарпатті. Від вечора 18 липня і впродовж наступних двох днів на річках області прогнозують швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,3–1,5 метра.

Крім того, через інтенсивні зливи можливе формування значного місцевого та схилового стоку води. На малих водотоках вода може стрімко піднятися на 0,5–1,0 метр, що несе серйозну загрозу часткового затоплення понижених територій. Особливо вразливими є населені пункти з захаращеними руслами та водовідвідними канавами. Водночас у гірських районах синоптики попереджають про ймовірність сходження невеликих селевих потоків.

Погода в Україні 18 липня

На заході України вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. В окремих районах цього макрорегіону очікується випадіння граду та шквали вітру до 15–20 м/с. Температура вночі опуститься до 15–20°, водночас денна сягне 26–31 градуса.

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Натомість на півдні, півночі та сході країни переважатиме невелика хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний 5–10 м/с, а температура повітря у цих регіонах вночі опуститься до 11–16 градусів, прогрівшись вдень до комфортних 22–27 градусів.

Парасолі не знадобляться: що чекає на мешканців Києва та області

Для мешканців столиці та столичного регіону синоптики прогнозують спокійну погоду з невеликою хмарністю. Жодних опадів цього дня не передбачається, тому парасольки можна сміливо залишати вдома.

Температурні показники на Київщині також будуть досить приємними: по області вночі стовпчики термометрів покажуть 11–16 градусів, вдень повітря прогріється до 22–27 градусів. Безпосередньо в Києві нічна температура становитиме 13–15 градусів, а вдень пригріє до 25–27 градусів. Вітер буде південно-східний, 5–10 м/с.

Спека та європейський фронт: якими будуть вихідні в Україні

Протягом вихідних днів 18–20 липня синоптики прогнозують в Україні надзвичайно контрастну погоду. В неділю активний атмосферний фронт із Західної Європи зумовить сильні грозові дощі, град і шквали не лише на заході, а й у Житомирській та Вінницькій областях.

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Ближче до понеділка, 20 липня, атмосферний фронт поступово почне втрачати свою руйнівну силу. Проте короткочасні дощі та грози однаково охоплять більшість областей нашої країни, а денна спека в південних і східних регіонах сягатиме 26–31 градуса.

Нагадаємо, за прогнозом української синоптикині Наталки Діденко 17 липня у країні буде сонячно й тепло. Лише в окремих південно-східних районах можливі локальні грози.

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