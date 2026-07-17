На Україну суне потужний антициклон: Діденко попередила, які області накриє негода

Гроза

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В Україні 18-19 липня переважатиме суха та сонячна погода завдяки антициклону. Водночас у західних областях прогнозують грозові дощі, які ввечері неділі можуть поширитися на Житомирщину та Вінниччину.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Найближчими вихідними, 18–19 липня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода. За словами синоптикині, антициклон утримає стабільні погодні умови майже на всій території країни, а дощі прогнозують лише в західних областях.

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Причиною опадів стане лінія сходження — вузька зона, у якій зустрічаються повітряні потоки, що створює умови для формування грозових хмар. Через це на заході можливі короткочасні зливи та грози. Увечері 19 липня місцями грозові дощі можуть поширитися також на Житомирську та Вінницьку області.

Вдень температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах +24…+29 градусів, а подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +29…+31 градуса.

Погода в Києві

У столиці вихідні також минуть без опадів. У суботу, 18 липня, синоптики прогнозують +25…+26 градусів, а в неділю температура підвищиться приблизно до +30 градусів.

Погода в Україні. Фото: DWD

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 липня, в Україні буде переважно сухо, сонячно та спекотно, і лише в окремих південно-східних районах можливі локальні грози.

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