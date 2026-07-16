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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
349
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2 хв

Франція — Англія: букмекери зробили прогноз на матч за третє місце ЧС-2026

Французи та англійці розіграють бронзові медалі світової першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Франція — Англія

Франція — Англія / © Associated Press

У ніч проти неділі, 19 липня, збірні Франції та Англії зустрінуться в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок відбудеться на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США). Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Англія.

На поточному Мундіалі французи посіли перше місце у групі I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0), в 1/8 фіналу здолали Парагвай (1:0), у чвертьфіналі обіграли Марокко (2:0), а в півфіналі програли Іспанії (0:2).

Англійці стали першими у квартеті L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу "Три леви" завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2), у чвертьфіналі здійснили камбек і в екстратаймах дотиснули Норвегію (2:1), а в півфіналі програли Аргентині (1:2).

Прогноз букмекерів на матч Франція — Англія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції. На перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,96. Нічия — 3,80. Виграш англійців — 3,75.

На перемогу французів з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,50. Підсумковий тріумф Англії — 2,54.

Зазначимо, що фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної Франції встановив історичний рекорд чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що Мбаппе назвав причину поразки Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026.

Крім того, тренер збірної Англії жорстко "наїхав" на суддів після півфіналу ЧС-2026 з Аргентиною.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
349
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