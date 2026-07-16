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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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261
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Україна повернула понад 500 тіл загиблих: Коордштаб повідомив важливі подробиці репатріації

Слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного репатрійованого загиблого.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Репатріація загиблих

Репатріація загиблих / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла понад 500 загиблих, які можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підсумками чергових репатріаційних заходів.

За інформацією штабу, до України вдалося повернути 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим.

У Координаційному штабі зазначили, що надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного репатрійованого загиблого.

Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших складових сектору безпеки й оборони.

У штабі також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння проведенню репатріаційних заходів, а також особовому складу Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, який забезпечує перевезення тіл загиблих до спеціалізованих державних установ, їх передачу правоохоронцям і судово-медичним експертам, а також координацію відповідних процедур.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що російські військові, які прибувають на передову в Україні, живуть у середньому лише 20–30 хвилин. Він пояснив це ефективним застосуванням українських безпілотників зі штучним інтелектом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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