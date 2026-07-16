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Україна повернула понад 500 тіл загиблих: Коордштаб повідомив важливі подробиці репатріації
Слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного репатрійованого загиблого.
До України повернули тіла понад 500 загиблих, які можуть належати українським військовослужбовцям.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підсумками чергових репатріаційних заходів.
За інформацією штабу, до України вдалося повернути 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим.
У Координаційному штабі зазначили, що надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного репатрійованого загиблого.
Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших складових сектору безпеки й оборони.
У штабі також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння проведенню репатріаційних заходів, а також особовому складу Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, який забезпечує перевезення тіл загиблих до спеціалізованих державних установ, їх передачу правоохоронцям і судово-медичним експертам, а також координацію відповідних процедур.
Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що російські військові, які прибувають на передову в Україні, живуть у середньому лише 20–30 хвилин. Він пояснив це ефективним застосуванням українських безпілотників зі штучним інтелектом.