Збірна Аргентини з політичним банером відсвяткувала перемогу над Англією в півфіналі ЧС-2026

Збірна Аргентини / © Associated Press

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Збірна Аргентини з політичним банером відсвяткувала перемогу над Англією в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на арені "Mercedes - Benz Stadium" в американському місті Атланта завершився вольовою перемогою "альбіселесте" з рахунком 2:1.

Після завершення матчу футболісти аргентинської збірної Джовані Ло Чельсо та Ніколас Отаменді розгорнули банер з написом "Мальвінські острови — аргентинські".

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За це збірну Аргентини можуть покарати, адже правила ФІФА та Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) суворо забороняють будь-які політичні гасла.

Збірна Аргентини / © Associated Press

Наразі ФІФА чекає на офіційні рапорти делегатів матчу, після чого вирішить, чи відкривати дисциплінарне провадження.

Мальвінські острови — це назва Фолклендських островів, яку використовують аргентинці. Аргентина та Велика Британія 1982 року воювали за Фолклендські острови. За підсумками військових дій, які тривали 74 дні, Велика Британія повернула собі контроль над територією. Внаслідок цього конфлікту загинули 255 британських і 649 аргентинських військових.

Аргентинці у фіналі ЧС-2026 позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0). Матч відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Раніше повідомлялося, що Мессі обійшов Мбаппе і став лідером за результативними діями на ЧС-2026.

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