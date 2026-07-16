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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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27
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Англія визначилася з майбутнім головного тренера після поразки в півфіналі ЧС-2026

Томас Тухель продовжить очолювати "Трьох левів" після поразки від Аргентини в 1/2 фіналу Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Томас Тухель і Джуд Беллінгем

Томас Тухель і Джуд Беллінгем / © Associated Press

Футбольна асоціація Англії визначилася з майбутнім головного тренера Томаса Тухеля після поразки від Аргентини (1:2) в півфіналі чемпіонату світу-2026.

Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 52-річний німецький фахівець залишиться на посаді та готуватиме команду до чемпіонату Європи 2028 року.

Тухель очолив збірну Англії у січні 2025 року і провів на чолі команди 21 матч, в яких здобув 16 перемог, двічі зіграв унічию і зазнав трьох поразок.

На ЧС-2026 англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0).

В 1/16 фіналу "Три леви" завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2), у чвертьфіналі здійснили камбек і в екстратаймах дотиснули Норвегію (2:1), а в півфіналі програли Аргентині (1:2).

Далі на збірну Англії чекає матч за третє місце ЧС-2026 проти Франції, який відбудеться у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США). Початок поєдинку — о 00:00 за київським часом.

У фіналі турніру Аргентина позмагається з Іспанією. Матч за "золото" відбудеться 19 липня на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Тухель жорстко "наїхав" на суддів після півфіналу ЧС-2026 з Аргентиною.

Також ми розповідали, що збірна Аргентини з політичним банером відсвяткувала перемогу над Англією в півфіналі ЧС-2026.

Крім того, Мессі встановив рекорд у переможному півфіналі ЧС-2026 проти Англії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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