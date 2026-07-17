Біль у вусі після купання: лікарка пояснила, що таке «вухо плавця» і чим воно небезпечне

Біль у вусі / © Freepik

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Після купання в морі, річці, озері чи басейні багато людей влітку починають скаржитися на біль у вусі. У побуті цей стан часто називають «вухом плавця», однак лікарі пояснюють: це не окреме захворювання, а одна з форм зовнішнього отиту. Водночас запалення зовнішнього слухового проходу далеко не завжди виникає через потрапляння води.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Отоларингологиня та фоніатриня Центру вуха, носа та горла Prima Medica Валерія Гольперт пояснює, що зовнішній отит — це медичний діагноз, який означає запалення зовнішнього слухового проходу незалежно від причини. Натомість термін «вухо плавця» зазвичай використовують тоді, коли запалення розвивається після контакту з водою — після купання у водоймах, басейні або навіть через часте приймання душу.

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Водночас вода — далеко не єдина причина розвитку захворювання. За словами лікарки, зовнішній отит можуть спровокувати мікротравми слухового проходу, наприклад після використання ватних паличок, екзема та інші шкірні захворювання, алергічні реакції, бактеріальні чи грибкові інфекції, а також подразнення від слухових апаратів або берушів.

Які симптоми вказують на зовнішній отит

Незалежно від того, що стало причиною запалення, прояви захворювання зазвичай однакові. Найчастіше людина відчуває біль у вусі, який посилюється під час жування або дотику.

Однією з найтиповіших ознак лікарка називає різкий біль, якщо потягнути за вушну раковину чи натиснути на хрящ перед входом до слухового проходу.

Також можуть з’являтися свербіж, відчуття закладеності через набряк, тимчасове погіршення слуху, а також виділення з вуха — прозорі, жовтуваті або гнійні. У деяких випадках спостерігаються почервоніння слухового проходу, набряк тканин навколо вуха та підвищення температури тіла.

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Чи може запалення минути самостійно

Легкі форми зовнішнього отиту іноді справді можуть минути без лікування, якщо усунути чинник, що викликав подразнення, наприклад прибрати воду зі слухового проходу або припинити контакт із подразником.

Проте якщо до запального процесу вже приєдналася бактеріальна інфекція, самостійне одужання трапляється рідко.

Без лікування біль нерідко посилюється, набряк збільшується, можуть з’явитися виділення з вуха, а одужання затягується. У поодиноких випадках інфекція здатна поширитися далі.

Саме тому звернутися до отоларинголога необхідно, якщо біль не минає або стає сильнішим, з’явилися гнійні виділення, погіршився слух, виникли лихоманка чи набряк навколо вуха. Особливо уважними варто бути людям із цукровим діабетом та ослабленим імунітетом, адже в них захворювання може перебігати значно важче.

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Як лікують «вухо плавця»

За словами лікарки, насамперед фахівець оглядає та за потреби очищує слуховий прохід. Після цього пацієнту зазвичай призначають протизапальні вушні краплі.

Якщо через сильний набряк або значні виділення ліки не можуть потрапити до осередку запалення, лікар може провести повторне очищення, щоб відновити прохідність слухового проходу.

У разі потреби пацієнтові також можуть призначити антибіотики для перорального приймання, а для полегшення симптомів — знеболювальні та протизапальні препарати. Важливо також усунути причину, яка спровокувала розвиток запалення.

У більшості випадків за правильного лікування симптоми зникають уже за кілька днів. До повного одужання лікарі радять не мочити вухо та не вставляти до слухового проходу жодних сторонніх предметів, щоб не погіршити перебіг хвороби.

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