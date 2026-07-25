"Ответим на удары": Зеленский провел встречу с Драпатым и рассказал первые подробности

Президент обсудил ситуацию на фронте с Главнокомандующим ВСУ / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил текущую ситуацию на фронте и результаты дальнобойных операций с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Особое внимание во время разговора было уделено обстановке в Донецкой области и дальнейшему усилению давления на позиции врага.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения в субботу, 25 июля.

Военные совещания и ответ на террор

Президент также сообщил, что в ближайшее время планирует провести расширенное совещание с участием Главнокомандующего ВСУ и министра обороны Евгения Хмары для согласования дальнейших действий. Военное руководство намерено и дальше продолжать интенсивные атаки в тылу противника с использованием отечественных систем поражения.

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«Сегодня говорил с Главнокомандующим ВСУ Драпатым о ситуации на фронте сейчас, особенно в Донецкой области, и о наших дальнобойных операциях и медзабастовках», — отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что украинские силы обязательно дадут достойный военный отпор на российские атаки, разрушающие гражданскую и портовую инфраструктуру.

Угроза мировой продовольственной безопасности

В последние дни из разных регионов, в частности из Сумщины, поступают тревожные отчеты о последствиях вражеских попаданий по обычным агропредприятиям и производствам хлеба. В этой связи Министерство иностранных дел получило поручение срочно проинформировать международных партнеров об этой сознательной и подлой российской тактике.

«Это уже было в 22-м году, когда из-за российской агрессии продовольственная безопасность в разных частях света оказалась под ударом», — напомнил украинский лидер.

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Из-за очередной блокировки Россией вывоза зерна из Черноморского региона может произойти резкий рост стоимости жизни в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Больше всего от дефицита и подорожания продуктов переработки зерновых могут пострадать полностью зависимые от импорта государства, такие как Египет и Ливия.

"Мы готовимся противодействовать этому и будем максимально координироваться со всеми добросовестными партнерами, которые могут помочь защитить нормальную жизнь от России", - подытожил Зеленский в конце 1613-го дня войны.

Напомним, сегодня Россия нанесла удар по гражданскому судну в Черном море . Оккупанты дважды атаковали дронами торговое судно под флагом Палау, которое перевозило украинскую кукурузу. В результате попадания ранены и пропали без вести.

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