Помог туристу сделать фото и нашел давно утраченного родственника: невероятная история

Мужчина с фотокамерой / © Freepik

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Обычная просьба сфотографировать туриста обернулась для жителя Китая неожиданной семейной находкой.

После короткого разговора мужчины поняли, что они родственники, которые потеряли связь более 70 лет назад из-за исторических событий, передает SCMP.

В начале июля Чень Цзе приехал в командировку в провинцию Юньнань. В свободное время он решил посетить живописное озеро Лугу – одну из известнейших туристических локаций региона.

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9 июля около шести утра, когда мужчина любовался рассветом, к нему обратился пожилой турист с просьбой помочь сделать несколько фотографий. После этого они разговорились.

Во время разговора Чень узнал, что его новый знакомый родом из тайваньского города Гаосюн, но его семейные корни происходят из городка Пуюань в провинции Чжецзян.

Эта деталь сразу привлекла внимание Ченя. Оказалось, что именно Пуюань является родным городком для его семьи.

Мужчины сделали общее фото, обменялись контактами в соцсетях, а Чень узнал, что турист носит фамилию Фей. Именно это и заставило его задуматься, не связывает ли их семейная история.

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Вернувшись, Чень рассказал о своих догадках отцу. Тот попросил уточнить только один вопрос: звали ли отца нового знакомого Фей Юньфеном.

Когда турист подтвердил это, Чень снова позвонил ему, чтобы уточнить еще несколько деталей. После разговора сомнений не осталось – мужчины действительно были родственниками.

По словам Ченя, его дедушка и отец Фея были родными братьями.

После гражданской войны в Китае отец Фея вместе с войсками Гоминьдана переехал в Тайвань еще до образования Китайской Народной Республики в 1949 году.

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В то же время дедушка Ченя усыновила другая семья, после чего он сменил фамилию.

"Согласно иерархии в нашей семье, я должен называть этого старшего брата своим дядей", - рассказал Чень.

Чень говорит, что его большая семья, в которую входят около 20 человек, была ошеломлена таким совпадением.

«Я поделился этим открытием со своей большой семьей, насчитывающей около 20 человек. Все они сказали, что это невероятное стечение обстоятельств и что это было волшебное переживание».

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В течение десятилетий братья не могли видеться.

Лишь в конце 1980-х годов жителям Тайваня разрешили посещать материковый Китай, чтобы встречаться с родными. Однако отец Фея так и не успел совершить эту поездку.

В 1991 году он послал своему брату письмо, а также передал 200 долларов США.

«В то время люди на материке жили в бедности. 200 долларов США – это была колоссальная сумма!» – отметил Чень.

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Семья до сих пор сохраняет это письмо. В нем мужчина писал: «Эти деньги – это выражение моей заботы и заботы о вас. В этом году я не смогу вернуться на континент. Надеюсь, что на следующий год у меня появится такая возможность. Желаю моим родным здоровья и счастья».

Сегодня и отец Фея, и дедушка Ченя уже умерли.

Сам Фей также называет их встречу невероятным совпадением.

«На экскурсии было много людей, но я выбрал именно Чень Цзе, чтобы он сфотографировал меня. Нам суждено было встретиться», - сказал он.

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Мужчина планирует уже в следующем месяце приехать в Пуюань, чтобы лично познакомиться с большой семьей.

Чень надеется, что именно их поколению удастся восстановить семейные связи.

"Возможно, именно нашему поколению придется поддерживать связи между нашими двумя семьями в будущем", - сказал он.

Напомним, мужчина стал национальным героем, спасая незнакомку.

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