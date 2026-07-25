Как Россия узнала о выставке: в АРМАДА прокомментировали ракетный удар под Киевом

Обстрел Украины / © ТСН.ua

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Ассоциация «АРМАДА» подтвердила, что российский ракетный удар в Киевской области пришелся по закрытой практической демонстрации украинских технологий для защиты критической инфраструктуры. В организации отметили, что точное место проведения не публиковали в открытом доступе, а после трагедии пообещали полностью сотрудничать со следствием.

Об этом они написали на официальном сайте.

В результате российской атаки погибли и получили ранения представители украинской оборонной индустрии.

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«К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим», — говорится в заявлении.

Что это было за мероприятие

Речь шла не о выставке, а о закрытой практической демонстрации украинских технологий для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз.

В мероприятии приняли участие представители украинской оборонной индустрии и потенциальные пользователи соответствующих разработок.

«Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков, других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность практического их применения», — отметили в ассоциации.

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Был ли публичным адрес проведения

Организаторы категорически отрицали информацию о том, что место проведения мероприятия было доступно широкой общественности. По их словам, текст, который сейчас распространяется в соцсетях как якобы открытый анонс, на самом деле был персональным приглашением.

«Точная локация мероприятия не была в публичном доступе. Приглашения распространялись только адресно в закрытых каналах, а место проведения сообщали подтвержденным участникам после регистрации и проверки», — отметили в АРМАДА.

Также в организации обратили внимание, что материалы о предыдущих аналогичных мерах публиковались только после их завершения, поэтому использовать их в качестве доказательства якобы открытой информации о нынешнем событии некорректно.

«Ассоциация будет полностью сотрудничать со следствием, предоставит компетентным органам всю имеющуюся информацию и будет способствовать установлению обстоятельств, при которых информация о месте проведения могла стать доступна коварному и мотивированному врагу», — говорится в сообщении.

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В то же время организаторы призвали граждан не распространять фотографии и видео с места удара, не публиковать информацию об участниках, точную локацию мероприятия и непроверенные версии причин российской атаки.

Ракетный удар по частному полигону в Киевской области — что известно

Напомним, российские кафиры обстреляли Киевскую область , целясь по частному полигону с выставкой оружия, однако ракеты попали по жилым домам. Погибли 10 человек, в том числе один иностранец. Ранены десятки человек, в том числе двое поляков.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оказавшийся под вражеским ударом частный комплекс является сугубо гражданским объектом.

Также глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что организаторы выставки вооружения на открытом полигоне в Киевской области, которые согласовали ее проведение, должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

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Организатор выставки дронов под Киевом задержан. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без необходимых согласований с военным командованием и органами власти организовала масштабное мероприятие с участием более 300 человек. Программой, в частности, была предусмотрена демонстрация средств ПВО.

Впоследствии стало известно, что организатору мероприятия, во время которого в результате российского ракетного удара погибли и пострадали люди, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Саму атаку правоохранители расследуют как военное преступление России. Подозреваемый находится в больнице под конвоем.

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