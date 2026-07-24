Купили будинок мрії, а отримали десятки змій: що чекало на родину після переїзду

Змії. Фото: @ouroldhouse

Реклама

Подружжя зі США здійснило давню мрію, купивши старовинний будинок, але вже після переїзду з’ясувалося, що в оселі вони не самі. За роки, поки будівля пустувала, там оселилися десятки змій.

Про це повідомило видання Mirror.

Тайлер і Лорен Боулден багато років шукали власний дім. У 2020 році вони придбали на аукціоні кам’яний будинок 1830-х років у містечку Пайн-Гроув (штат Пенсильванія), де проживає близько двох тисяч людей. За нерухомість подружжя заплатило 460 тисяч доларів. Будинок площею близько 6 тисяч квадратних футів має шість спалень і п’ять кімнат.

Реклама

Нові власники вважали, що будинок близько десяти років був покинутим. Та незабаром після заселення вони виявили, що за цей час оселя стала прихистком для великої кількості змій.

«Коли ми купували будинок, ми не усвідомлювали, що також купуємо велику популяцію змій», — пожартував Тайлер у відео, яке опублікував у TikTok.

На одному із записів чоловік показав двох довгих чорних змій, які повзли фасадом будинку та заповзали через невеликий отвір під дахом ґанку. Ще одну рептилію він помітив просто біля входу. За його словами, Лорен мало не наступила на неї.

Спершу Тайлер не поспішав позбуватися чорних змій, адже вважав, що вони можуть відлякувати небезпечніших видів, зокрема мідноголових змій. Згодом він зрозумів, що різні види здатні співіснувати на одній території, тому вирішив активно розв’язувати проблему.

Реклама

Щоб зробити подвір’я менш привабливим для плазунів, подружжя завело двох котів, які полюють на гризунів — основну їжу змій. Пара також ремонтує будинок, закладаючи щілини у фундаменті та інших конструкціях, де можуть ховатися миші й облаштовувати укриття рептилії.

Крім цього, власники впорядкували територію навколо будинку: прибрали сміття, зарості та мотлох із газону, саду, кам’яних стін і прилеглої лісової ділянки. Вони також розчистили занедбаний заглиблений басейн, відновили ставок, встановили у ньому фільтри та фонтани. Навколо оселі висадили м’яту, яку вважають природним засобом для відлякування змій.

Також Тайлер придбав спеціальний інструмент для безпечного вилову рептилій. Спійманих змій він відвозить до сусідньої лісової місцевості.

Історія швидко набула популярності у TikTok. У коментарях користувачі розповідали про власний досвід боротьби зі зміями та ділилися порадами. Один із них написав, що після появи гримучих змій виявив у будинку щурів, які оселилися на горищі та в підвалі. Інший зауважив, що одна помітна змія може свідчити про наявність ще кількох десятків схованих. Також коментатори рекомендували звернутися до місцевих фахівців із рептилій, щоб гуманно переселити змій і запобігти їхньому поверненню.

Реклама

Нагадаємо, в Індії камери відеоспостереження зафіксували напад леопарда на працівника магазину. Перед цим тварина поранила ще двох людей, а операція з її затримання тривала майже п’ять годин.

Новини партнерів