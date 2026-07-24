55-річний Дмитро Коляденко чесно відповів, чи перебуває зараз у стосунках та в кого закоханий

Дмитро Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

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Український хореограф і шоумен Дмитро Коляденко відверто розповів про особисте життя та зізнався, чи перебуває нині у стосунках.

Артист не приховує, що його серце досі вільне. Водночас через це він уже не переживає так, як раніше. За словами Коляденка, з роками він навчився комфортно почуватися наодинці із собою. Зараз головну частину його життя займає творчість і танці, які давно стали для нього справжньою пристрастю. Проте мрія про кохання нікуди не зникла.

«Нічого не змінилося, але я вже не психую, я вже не чекаю», — поділився Дмитро у «Турі зірками».

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Дмитро Коляденко

Попри внутрішній спокій, артист не приховує, що хотів би зустріти людину, з якою зможе побудувати стосунки. Він каже, що не закривається від нових знайомств і навіть жартує, що познайомитися з ним можна будь-де, зокрема й у супермаркеті. Водночас останнім часом побачень у його житті майже не було.

«Але я зрозумів, що мені одному дуже прикольно, дуже. Кайфую, що я один. Але я дуже хотів би стосунки. Після Олени і Ірини Білик мені дуже важко знайти свою половинку, тому я не сильно парюся з цього приводу. Але так, щоб я закохався — ті люди, дівчата зайняті. А кому я подобаюсь — вони мені не дуже подобаються. Я ще не зустрів ту людину, котра мені сподобається. А ще я думаю, що я вже старий. Мені вже 55 років, ну куди вже на побачення? Але я піду. Я все чекаю», — зізнався шоумен.

Дмитро Коляденко

Раніше Дмитро Коляденко неодноразово говорив, що особисте життя для нього залишається важливою темою. Попри відсутність нових романів, він не втрачає надії зустріти свою людину та не виключає, що це може статися зовсім несподівано.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко розповідав, як заборгував Білик чималу суму, й здивував, як віддавав гроші через 12 років.

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