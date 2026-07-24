СБУ здійснила чергову серію далекобійних ударів / © Associated Press

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У ніч проти 24 липня Служба безпеки України завдала серії далекобійних ударів по паливній та військовій інфраструктурі Росії й тимчасово окупованого Криму. Під удар потрапили нафтоперекачувальна станція, міні-НПЗ, радіолокаційна станція та паливний резервуар на військовому аеродромі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними відомства, у Башкортостані уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Субханкулово», розташовану приблизно за 1350 км від українського кордону. Внаслідок удару загорівся резервуарний парк.

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Також під удар потрапив міні-нафтопереробний завод «Новоспаський» в Ульяновській області, де виникла пожежа в резервуарному парку, та мініНПЗ «1-й завод» у Калузькій області.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вночі повідомили про серію вибухів у кількох містах півострова. У Сімферополі мобільні вогневі групи намагалися збивати безпілотники, однак зробити цього не вдалося.

Вибухи та роботу російської ППО було чути у Феодосії, Ялті, Алушті та інших районах окупованого півострова.

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