Олена-Христина Лебідь жорстко "покарала" нареченого просто в спортзалі та показала це в соцмережах

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

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Телеведуча Олена-Христина Лебідь разом із нареченим Павлом Розенком кумедно показали спільне тренування в спортзалі та розсмішили прихильників незвичним фітнес-відео.

Пара опублікувала ролик, у якому вирішила поєднати фізичні вправи з гумором. Закохані по черзі виконували вправу на прес. Коли настала черга Олени-Христини, Павло ніжно підтримав її поцілунком. А от самому Розенку пощастило значно менше. Поки він качав прес, телеведуча безжально «мотивувала» його ударами згорнутого спортивного килимка.

«Слабонєрвним нє смотрєть!» — жартома попередила Олена-Христина.

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Олена-Христина Лебідь та її коханий / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Користувачі соцмереж одразу оцінили самоіронію пари та їхній нестандартний підхід до тренувань. У кадрі закохані не приховували гарного настрою, а сам ролик вийшов радше комедійною постановкою, ніж звичайним фітнес-контентом. Не залишився без уваги й вираз обличчя Павла, який лише підігрів хвилю жартів у коментарях.

Олена-Христина Лебідь та її коханий / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь розповіла про доходи та зізналася, як чоловік реагує на її дорогі забаганки.

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