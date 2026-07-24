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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Олена-Христина Лебідь жорстко "покарала" нареченого просто в спортзалі та показала це в соцмережах

Обранцю добряче дісталося від нареченої.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

Телеведуча Олена-Христина Лебідь разом із нареченим Павлом Розенком кумедно показали спільне тренування в спортзалі та розсмішили прихильників незвичним фітнес-відео.

Пара опублікувала ролик, у якому вирішила поєднати фізичні вправи з гумором. Закохані по черзі виконували вправу на прес. Коли настала черга Олени-Христини, Павло ніжно підтримав її поцілунком. А от самому Розенку пощастило значно менше. Поки він качав прес, телеведуча безжально «мотивувала» його ударами згорнутого спортивного килимка.

«Слабонєрвним нє смотрєть!» — жартома попередила Олена-Христина.

Олена-Христина Лебідь та її коханий / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь та її коханий / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Користувачі соцмереж одразу оцінили самоіронію пари та їхній нестандартний підхід до тренувань. У кадрі закохані не приховували гарного настрою, а сам ролик вийшов радше комедійною постановкою, ніж звичайним фітнес-контентом. Не залишився без уваги й вираз обличчя Павла, який лише підігрів хвилю жартів у коментарях.

Олена-Христина Лебідь та її коханий / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь та її коханий / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь розповіла про доходи та зізналася, як чоловік реагує на її дорогі забаганки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
284
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