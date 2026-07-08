Олена-Христина Лебідь розповіла про доходи та зізналася, як чоловік реагує на її дорогі забаганки

Олена-Христина Лебідь

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Телеведуча Олена-Христина Лебідь відверто розповіла про стосунки з чоловіком і зізналася, як у їхній родині влаштований бюджет.

Зірка рідко ділиться подробицями особистого життя. Втім, цього разу вона зробила виняток і пояснила, що головним секретом їхніх тривалих стосунків вважає щирість. За словами ведучої, вдома вона ніколи не намагається здаватися кращою, ніж є насправді. Саме ця відкритість, каже знаменитість, створює особливу атмосферу між нею та чоловіком. Пара не боїться кумедних моментів і навіть дрібних сварок, адже все це — справжні емоції. А їх, переконана Лебідь, нині людям дуже бракує.

«Я дозволяю собі бути отака зранку, коли в мене тут щось присохло. Я можу бути сама собою, і він відчуває, що я ні в кого не граю. Оця чесність створює багато комедійних моментів, веселих скандалів, але все це абсолютно чесні емоції. Ми кайфуємо від того, що вдома можна робити, що хочеш», — поділилася ведуча РБК-Україна.

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Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Не менш несподіваним стало й зізнання знаменитості про фінанси в родині. Олена-Христина говорить, що не веде підрахунків, хто заробляє більше, а хто менше. Вона самостійно покриває свої потреби, однак у виняткових випадках може звернутися до чоловіка з проханням.

«Я витрачаю на себе сама. Але якщо мені чогось не вистачає, я чесно кажу: "Блін, мені сподобалася така гарна сукня". Я дуже рідко прошу, бо загалом закриваю всі свої потреби. Але якщо я бачу себе в цій сукні, то можу прийти і сказати: "Блін, я хочу оце плаття". І він одразу: "Які питання?"», — зізналася знаменитість.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь уже багато років перебуває у стосунках із віцепрезидентом Національної академії наук України Павлом Розенком. Пара нечасто коментує особисте життя, однак час від часу ділиться деталями свого сімейного побуту та принципами, на яких будує міцні взаємини.

Нагадаємо, нещодавно Олена-Христина Лебідь висловилась про свою вагу і відповіла на критику через її худорлявість.

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