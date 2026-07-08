Відпустка під загрозою: на Одещині фіксують різкий сплеск інфекцій, під ударом малюки

Невидима загроза у водоймах та на кухні: на Одещині стрімко зростає кількість госпіталізацій / © ТСН

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Початок сезону відпусток та літня спека принесли очікуване ускладнення епідемічної ситуації в Одеській області. У регіоні зафіксовано суттєвий сплеск захворюваності на гострі кишкові інфекції, причому головний удар припав на найменших жителів та гостей Одещини.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними моніторингу, від 29 червня до 5 липня 2026 року в Одеській області зафіксовано зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції на 15,6%.

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Головними факторами ризику стали домашні страви, що зберігалися з порушеннями, та недотримання правил гігієни під час купання у відкритих водоймах.

Статистика захворюваності демонструє тривожну тенденцію:

Діти: зафіксовано різкий ріст захворюваності на 29,5% (193 випадки). Наразі діти становлять 68% від усіх пацієнтів. Найвразливішими виявилися малюки віком 1–4 роки (38%) та діти 5–9 років (30%).

Дорослі: у цій категорії, навпаки, спостерігається зниження кількості інфекцій на 6% (89 випадків).

Водночас, хвиля респіраторних інфекцій — ГРВІ, грип та COVID-19 пішла на спад. Рівень захворюваності на застудні інфекції перебуває на безпечному фоновому рівні й є нижчим за епідемічний поріг на 77,4%.

Раніше на Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері.

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