18-місячного хлопчика знайшли живим у морзі після того, як лікарі оголосили його померлим

Фото ілюстративне / © pixabay.com

Реклама

У штаті Аризона (США) стався незвичайний випадок. Там 18-місячного хлопчика, якого лікарі офіційно визнали померлим після утоплення в басейні, через кілька годин знайшли живим у лікарняному морзі. Обставини інциденту нині з’ясовують правоохоронці та медики.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у передмісті Фінікса, коли родина зібралася вдома, щоб переглянути фінал Національної футбольної ліги США — Супербоул.

Реклама

За даними поліції, близько 17:30 за місцевим часом родичі виявили 18-місячного хлопчика непритомним у басейні. Вони одразу викликали екстрені служби, після чого рятувальники розпочали серцево-легеневу реанімацію.

«Якщо немає заперечень, я хотів би зафіксувати час смерті»

Дитину доправили до медичного центру, де лікарі продовжили надавати допомогу.

Водночас у поліцейському звіті зазначається, що правоохоронці повідомили черговому лікарю Ар’яну Тусі, що, на їхню думку, у дитини ще були ознаки життя.

«Будь ласка, займайтеся своєю справою, а я займатимуся своєю. Я вчився в медичному університеті не просто так», — відповів медик, йдеться у звіті.

Реклама

О 18:20 медики офіційно констатували смерть дитини.

«Якщо немає заперечень, я хотів би зафіксувати час смерті», — оголосив лікар, згідно із записом із бодікамери поліцейського.

Після цього він повідомив «час смерті».

Що стало причиною жахливої помилки

Приблизно через п’ять годин співробітник Бюро судово-медичної експертизи округу Марікопа, який прибув до моргу, виявив, що дитина дихає.

Реклама

Хлопчика терміново гелікоптером доставили до іншого медичного закладу. Там він пройшов лікування, а згодом був виписаний додому.

Наразі офіційно не повідомляється, що саме стало причиною такої помилки. Медичні документи дитини не були долучені до матеріалів поліцейського розслідування.

Адвокат лікаря Ар’яна Тусі Скотт Голден заявив, що обставини справи є значно складнішими, ніж це може здаватися.

«У цій справі набагато більше фактичних і медичних обставин, ніж раніше повідомлялося», — наголосив він.

Реклама

Тим часом поліція рекомендувала висунути батькам обвинувачення у недбалому ставленні до дитини. Під час огляду будинку правоохоронці відчули сильний запах марихуани, через що припустили, що малюк міг залишитися біля басейну без належного нагляду.

Водночас прокуратура округу Марікопа поки не повідомила, чи погодиться з рекомендацією слідчих і чи висуватиме офіційні обвинувачення.

У медичному центрі заявили, що вже провели внутрішній аналіз інциденту і назвали подію «трагічною ситуацією» та повідомили, що вивчають усі обставини, аби за потреби змінити процедури надання медичної допомоги.

Нагадаємо, в Україні, на Одещині, знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної. На жаль, дівчинку, яку віднесло в море на надувному колі, попри масштабні пошуки, врятувати не вдалося.

Реклама

Новини партнерів