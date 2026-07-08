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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
333
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Юнацька збірна України на останніх хвилинах програла Німеччині у півфіналі Євро-2026

Команда Дмитра Михайленка зупинилася за крок від фінального матчу континентальної першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юнацька збірна України з футболу (U-19)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) / © УАФ

Юнацька збірна України з футболу програла команді Німеччини в півфіналі Євро-2026 (U-19). Поєдинок на стадіоні "Рейскорс Граунд" у місті Рексем (Уельс) завершився з рахунком 1:2.

Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 43-й хвилині Віталій Глют забив свій третій гол на турнірі, головою замкнувши подачу Нікіти Калюжного.

У компенсований до першого тайму час, на 45+1-й хвилині, німці відігралися — Отто Штанге точно пробив у правий кут.

А вже у компенсований до другого тайму час Бундестім вирвала перемогу — на 90+1-й хвилині вирішальний гол забив Френсіс Оньєка.

Для України це був другий за останні три роки півфінал на юнацькому Євро з футболу — 2024 року наша команда в 1/2 фіналу поступилася Франції (0:1).

  • Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи-2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0).

  • "Синьо-жовті" вийшли до півфіналу з першого місця групи B та гарантували собі участь на чемпіонаті світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

  • Німці на Євро-2026 фінішували другими у квартеті A, обігравши Данію (4:3) та Уельс (4:0), але зазнавши поразки від Іспанії (0:4).

В іншому півфіналі континентальної першості збірна Іспанії розгромила команду Хорватії з рахунком 3:0.

Фінальний матч турніру між Іспанією та Німеччиною відбудеться у суботу, 11 липня, на "Рейскорс Граунд" у Рексемі. Початок гри — о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, усі півфіналісти Євро-2026 (U-19) отримали путівки на ЧС-2027 (U-20), тож збірна України наступного року візьме участь у молодіжному Мундіалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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