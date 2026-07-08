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Юнацька збірна України на останніх хвилинах програла Німеччині у півфіналі Євро-2026
Команда Дмитра Михайленка зупинилася за крок від фінального матчу континентальної першості.
Юнацька збірна України з футболу програла команді Німеччини в півфіналі Євро-2026 (U-19). Поєдинок на стадіоні "Рейскорс Граунд" у місті Рексем (Уельс) завершився з рахунком 1:2.
Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 43-й хвилині Віталій Глют забив свій третій гол на турнірі, головою замкнувши подачу Нікіти Калюжного.
У компенсований до першого тайму час, на 45+1-й хвилині, німці відігралися — Отто Штанге точно пробив у правий кут.
А вже у компенсований до другого тайму час Бундестім вирвала перемогу — на 90+1-й хвилині вирішальний гол забив Френсіс Оньєка.
Для України це був другий за останні три роки півфінал на юнацькому Євро з футболу — 2024 року наша команда в 1/2 фіналу поступилася Франції (0:1).
Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи-2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0).
"Синьо-жовті" вийшли до півфіналу з першого місця групи B та гарантували собі участь на чемпіонаті світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.
Німці на Євро-2026 фінішували другими у квартеті A, обігравши Данію (4:3) та Уельс (4:0), але зазнавши поразки від Іспанії (0:4).
В іншому півфіналі континентальної першості збірна Іспанії розгромила команду Хорватії з рахунком 3:0.
Фінальний матч турніру між Іспанією та Німеччиною відбудеться у суботу, 11 липня, на "Рейскорс Граунд" у Рексемі. Початок гри — о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, усі півфіналісти Євро-2026 (U-19) отримали путівки на ЧС-2027 (U-20), тож збірна України наступного року візьме участь у молодіжному Мундіалі.