Костюк — Носкова: де дивитися і прогноз букмекерів на півфінал Вімблдону-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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У четвер, 9 липня, українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) проведе півфінальний матч Вімблдону-2026 проти чешки Лінди Носкової (№13 WTA).

Поєдинок за вихід до фіналу трав'яного мейджора розпочнеться орієнтовно о 17:30 за київським часом.

У чвертьфіналі Костюк обіграла італійку Жасмін Паоліні (№17 WTA) — 6:3, 6:2. Носкова в 1/4 фіналу перемогла бельгійку Елізе Мертенс (№27 WTA) — 6:3, 7:5.

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Для 24-річної Костюк це буде перший в кар'єрі півфінал на Вімблдоні та другий на турнірах Grand Slam. Цього року вона також доходила до 1/2 фіналу на Roland Garros, де зазнала поразки.

21-річна Носкова вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі на рівні Grand Slam. Досі її найбільшим досягненням на мейджорах був вихід до чвертьфіналу Australian Open-2024.

Це буде друга очна зустріч тенісисток. Наприкінці квітня цього року Костюк обіграла Носкову в чвертьфіналі турніру в Мадриді — 7:6, 6:0.

Де дивитися матч Костюк — Носкова

Подивитися матч Костюк — Носкова можна буде у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт (телеканалі, сайті), місцевих каналах Суспільного, а також YouTube-каналі Суспільне Спорт.

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Прогноз букмекерів на матч Костюк — Носкова

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Костюк. На перемогу українки можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Виграш чеської тенісистки оцінений коефіцієнтом 2,05.

Переможниця цієї пари у фіналі побореться за трофей з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому зіграють чешка Кароліна Мухова (№9 WTA) та американка Корі Гауфф (№7 WTA).

Фінал Вімблдону-2026 серед жінок відбудеться у суботу, 11 липня.

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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