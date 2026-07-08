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ТСН у соціальних мережах

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Проспорт
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Визначилися півфінальні пари Вімблдону-2026 серед чоловіків

Обидва півфінали у чоловічій сітці відбудуться у п'ятницю, 10 липня.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

Стали відомі півфінальні пари Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді.

До 1/2 фіналу трав'яного мейджора вийшли італієць Яннік Сіннер, серб Новак Джокович, британець Артур Фері та німець Александр Звєрєв.

За путівки до фіналу турніру Grand Slam Сіннер побореться з Джоковичем, а Фері протистоятиме Звєрєву.

Півфінальні пари Вімблдону-2026 (чоловіки)

  • Яннік Сіннер (Італія) — Новак Джокович (Сербія)

  • Артур Фері (Велика Британія) — Александр Звєрєв (Німеччина)

Обидва півфінали Вімблдону-2026 у чоловічій сітці відбудуться у п'ятницю, 10 липня.

Фінал Вімблдону-2026 серед чоловіків відбудеться у неділю, 12 липня.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5
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