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Визначилися півфінальні пари Вімблдону-2026 серед чоловіків
Обидва півфінали у чоловічій сітці відбудуться у п'ятницю, 10 липня.
Стали відомі півфінальні пари Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді.
До 1/2 фіналу трав'яного мейджора вийшли італієць Яннік Сіннер, серб Новак Джокович, британець Артур Фері та німець Александр Звєрєв.
За путівки до фіналу турніру Grand Slam Сіннер побореться з Джоковичем, а Фері протистоятиме Звєрєву.
Півфінальні пари Вімблдону-2026 (чоловіки)
Яннік Сіннер (Італія) — Новак Джокович (Сербія)
Артур Фері (Велика Британія) — Александр Звєрєв (Німеччина)
Обидва півфінали Вімблдону-2026 у чоловічій сітці відбудуться у п'ятницю, 10 липня.
Фінал Вімблдону-2026 серед чоловіків відбудеться у неділю, 12 липня.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.