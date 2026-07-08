Учасник ЧС-2026 залишився без тренера, з яким двічі вигравав медалі Мундіалів

Златко Далич / © Associated Press

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Златко Далич залишив посаду головного тренера збірної Хорватії після вильоту команди з чемпіонату світу-2026.

Про це офіційно повідомив Хорватський футбольний союз.

Зазначається, що 59-річний хорватський фахівець сам вирішив припинити роботу з національною командою.

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Далич очолив збірну Хорватії у жовтні 2017 року. На чолі команди він провів 111 матчів, здобувши 62 перемоги та 20 нічиїх.

Під його керівництвом Хорватія стала срібним призером ЧС-2018 та бронзовим призером ЧС-2022.

На ЧС-2026 хорвати зупинилися в 1/16 фіналу, програвши Португалії (1:2). На груповому етапі "картаті" посіли друге місце у квартеті L, поступившись Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

Раніше повідомлялося, що збірна Португалії залишилася без тренера після драматичного вильоту з ЧС-2026.

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