Визначилися всі пари 1/4 фіналу ЧС-2026: хто з ким зіграє

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Від 4 до 7 липня відбулися матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

За їхніми підсумками стали відомі всі чвертьфінальні пари турніру.

До вашої уваги всі пари 1/4 фіналу Мундіалю. Поєдинки цієї стадії відбудуться від 9 до 12 липня.

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Пари 1/4 фіналу ЧС-2026

9 липня. 23:00. Франція — Марокко

10 липня. 22:00. Іспанія — Бельгія

12 липня. 00:00. Норвегія — Англія

12 липня. 04:00. Аргентина — Швейцарія

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У півфіналі переможець пари Франція — Марокко позмагається з тріумфатором дуелі Іспанія — Бельгія, а переможець матчу Норвегія — Англія зійдеться з тріумфатором поєдинку Аргентина — Швейцарія.

Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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