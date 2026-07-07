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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
74
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2 хв

Бельгія розгромила США та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Підопічні Руді Гарсії вибили з турніру останню зі збірних-господарок Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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США — Бельгія

США — Бельгія / © Associated Press

Збірна Бельгії розгромила команду США в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі завершився з рахунком 1:4.

Уже на 9-й хвилині зустрічі бельгійці відкрили рахунок — Шарль де Кетеларе забив з передачі Ніколаса Раскіна.

США — Бельгія / © Associated Press

США — Бельгія / © Associated Press

На 31-й хвилині американці відігралися завдяки голу Маліка Тільмана зі штрафного.

США — Бельгія / © Associated Press

США — Бельгія / © Associated Press

США — Бельгія / © Associated Press

США — Бельгія / © Associated Press

Але вже на 33-й хвилині Бельгія повернула собі перевагу в рахунку — де Кетеларе оформив дубль, замкнувши подачу на дальню стійку від Леандро Троссарда.

США — Бельгія / © Associated Press

США — Бельгія / © Associated Press

На старті другого тайму підопічні Руді Гарсії закріпили свій успіх — на 57-й хвилині Ганс Ванакен добив м'яч у порожні ворота, а де Кетеларе відзначився ще й асистом.

США — Бельгія / © Associated Press

США — Бельгія / © Associated Press

Зазначимо, що команда США — остання збірна-господарка ЧС-2026, яка вибула з турніру. Раніше Мундіаль також залишили Канада і Мексика.

Бельгія в 1/4 фіналу позмагається з Іспанією, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Португалією (1:0).

  • На ЧС-2026 збірна Бельгії фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу бельгійці здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2).

  • США посіли перше місце у групі D, розгромивши Парагвай (4:1), обігравши Австралію (2:0) та програвши Туреччині (2:3). В 1/16 фіналу американці впевнено перемогли Боснію і Герцеговину (2:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що президент ФІФА відреагував на гучний скандал з Трампом і збірною США на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна на ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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