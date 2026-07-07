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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють знаходити хороше навіть у поганому
Позитивне мислення, про яке ще десять років тому не говорив хіба що ледачий, зараз уже не користується колишньою популярністю.
Але насправді немає нічого поганого в такому ставленні до свого життя, зокрема, і до світу загалом, тому всім бажано взяти це на озброєння.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють знаходити хороше навіть у поганому.
Близнята
Близнята відомі своєю подвійністю, яка не тільки завдає їм занепокоєння, але й допомагає знайти вихід із різних — зокрема й непростих — ситуацій. Натрапивши на несподівану перешкоду, вони, справедливо вирішивши, що все відбувається на краще, переходять до плану «Б», який завжди мають у запасі.
Стрілець
Стрільців не можна назвати оптимістами у загальноприйнятому значенні цього слова. Зіткнувшись із неприємностями, вони дуже сильно засмучуються і на деякий — щоправда, нетривалий — час впадають у відчай, але дуже швидко приходять до тями і — обміркувавши ситуацію — виявляють, що все складається найкращим для них чином.
Терези
Терези дуже цінують внутрішній комфорт, тому заради досягнення душевної рівноваги іноді вчиняють дії, які дивують оточення. Так, у складній життєвій ситуації представники цього знака вміло переконують себе в тому, що насправді все так і має бути, і це допомагає їм пережити будь-які неприємності.
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