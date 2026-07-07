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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1593
Час на прочитання
1 хв

Збільшення кількості жертв обстрілу у Києві та атака на Крим, Москву та Бєлгород: головні новини ночі 7 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Рятувальна операція у Києві

Рятувальна операція у Києві / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 липня 2026 року:

  • З-під завалів у Дарницькому районі дістали ще двох загиблих: жертв удару по Києву вже 18 Читати далі –>

  • У Бєлгороді після ракетної атаки спалахнув об'єкт «Газпрому» — що відомо Читати далі –>

  • Безпілотники атакують Москву: у Шереметьєво обмежили польоти Читати далі –>

  • Росія атакувала Кривий Ріг дронами: сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури Читати далі –>

  • У Криму зафіксували серію пожеж біля енергооб'єктів і позиції С-400: моніторингові канали повідомляють про нові атаки Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1593
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