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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

Увеличение числа жертв обстрела в Киеве и атака на Крым, Москву и Белгород: главные новости ночи 7 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Спасательная операция в Киеве

Спасательная операция в Киеве

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июля 2026 года:

  • Из-под завалов в Дарницком районе получили еще двое погибших: жертв удара по Киеву уже 18 Читать далее –>

  • В Белгороде после ракетной атаки вспыхнул объект "Газпрома" - что известно Читать далее –>

  • Беспилотники атакуют Москву: в Шереметьево ограничили полеты Читать далее –>

  • Россия атаковала Кривой Рог дронами: произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры Читать далее –>

  • В Крыму зафиксировали серию пожаров возле энергообъектов и позиции С-400: мониторинговые каналы сообщают о новых атаках Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
319
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