У Путина началась истерика из-за новой встречи Трампа и Зеленского, РФ идет на отчаянные шаги — ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Российские власти развернули дипломатическую и информационную кампанию в преддверии саммита НАТО 7-8 июля. Оккупанты пытаются выдать Украину за главное препятствие на пути к завершению войны.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, открыто попытавшегося переложить ответственность за дипломатический тупик на Киев, заявив, что для возобновления диалога именно «Украина должна быть готова к переговорам».

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По мнению аналитиков, дипломатическая активность Кремля связана с попыткой исказить реальное положение дел на фронте и навязать администрации Дональда Трампа свои условия до того, как США и Европа посадят Путина за стол переговоров.

Напомним, Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре.

Перед саммитом Зеленский и российский диктатор Владимир Путин по отдельности провели телефонные разговоры с Трампом, поздравив его с 250-летием независимости США 4 июля.

После разговора с Трампом Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию на фронте. По словам украинского президента, есть «реальная перспектива прекращения этой войны», а обсуждение этого вопроса продолжится во время саммита НАТО в Анкаре.

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