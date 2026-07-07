Франція — Марокко: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Франція — Марокко / © Associated Press

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У четвер, 9 липня, збірні Франції та Марокко зустрінуться в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Марокко.

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На поточному Мундіалі французи фінішували на першій сходинці у квартеті I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0), а в 1/8 фіналу здолали Парагвай (1:0).

Марокканці посіли друге місце у квартеті C, зігравши внічию з Бразилією (1:1), здолавши Шотландію (1:0) та обігравши Гаїті (4:2). В 1/16 фіналу африканська збірна у серії пенальті здолала Нідерланди (1:1, пен. 3:2), а в 1/8 фіналу розгромила Канаду (3:0).

Прогноз букмекерів на матч Франція — Марокко

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції. На перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия — 3,80. Виграш марокканців — 6,33.

На вихід французів до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,26. Прохід Марокко до наступної стадії — 3,50.

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Переможець пари Франція — Марокко в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Іспанія — Бельгія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Іспанія вирвала перемогу над Португалією та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Бельгія розгромила США та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

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