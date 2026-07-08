Тренер збірної Єгипту жорстко розніс суддів і ФІФА після матчу з Аргентиною на ЧС-2026

Хоссам Хасан і Франсуа Летексьє / © Associated Press

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Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хасан різко розкритикував суддівство в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Єгиптяни вели в рахунку 2:0 до 79-ї хвилини поєдинку, проте потім Аргентина здійснила суперкамбек, забивши три голи до кінця основного часу зустрічі, та вийшла до чвертьфіналу.

Після гри Хассан заявив, що Міжнародній федерації футболу (ФІФА) було вигідно залишити аргентинців та їхнього лідера Ліонеля Мессі на турнірі з огляду на фінансову складову.

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Тренер єгиптян наголосив, що його команда "зазнала несправедливості" і на знак протсту він принципово більше не дивитиметься жодного матчу турніру.

"Сьогодні ми грали краще за Аргентину, але футбол несправедливий, і те, що сталося, було несправедливим, хай ФІФА й виступає за "фейрплей". Суддя не зарахував гол без видимої причини. Рахунок міг бути й 3:1, але Аргентина потім зрівняла рахунок. У гру можуть втрутитися комерційні інтереси: "ми не хочемо, щоб Мессі вибув, ми хочемо, щоб чемпіон світу залишився на турнірі".

Я дякую гравцям, вони зробили те, про що їх просили, але часто, навіть якщо ми робимо те, що необхідно, нашу долю визначають інші чинники.

Вибачте, я хотів би подарувати вболівальникам ще більше радості, пройшовши якнайдалі, але я пишаюся всіма гравцями: ми показали чудовий рівень і змусили єгипетський, арабський та африканський футбол пишатися нами. Я ненавиджу програвати, але ця поразка несправедлива. У футболі є зовнішні чинники, які зводить нанівець технічні аспекти.

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Нам протистояли чемпіони світу, які, безсумнівно, виграли завдяки маркетинговій підтримці, але у нас є свій власний стиль, і ми нав'язували його всім суперникам з початку цього чемпіонату світу. Я задоволений гравцями та тим, що вони показали, але на результат вплинули зовнішні чинники. Так, ми припускалися помилок, але найголовніше — ми не отримали того, на що заслуговували в цьому матчі", — цитує Хасана goal.com.

"Чому у спорті немає справедливості? У футболі? Я не хочу намагатися висловити це тут м'яко, використовуючи красиві слова. Сьогодні до нас поставилися несправедливо. Ми зазнали несправедливості.

Це мій власний спосіб висловити свою думку та відстояти свою позицію. Я не збираюся дивитися жодного матчу цього турніру", — заявив Хасан.

Форвард збірної Єгипту Мостафа Зіко також звинуватив головного рефері поєдинку француза Франсуа Летексьє у несправедливому суддівстві.

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"Суддя судить несправедливо, але мені достатньо Бога — Він найкраще розпоряджається справами. Він (суддя) марнує зусилля цілої нації. Кубок віддають Аргентині. Вони виграють чемпіонат світу", — наводить слова Зіко інсайдер Фабріціо Романо.

Капітан збірної Єгипту Мохамед Салах також прокоментував драматичну поразку від Аргентини та виліт з ЧС-2026.

"Перш за все, така була Божа воля. Така була доля цього матчу та його результату. Ми провели чудовий перший тайм і також мали хороший вигляд протягом більшої частини другого. Ми припустилися кількох невеликих помилок, а щодо суддівства, то я вважаю за краще не коментувати. Усі бачили, що сталося. Мені більше нічого додати.

Нам скасували гол, а також не призначили пенальті на нашу користь. Одразу після цього суперник пішов у контратаку й забив.

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Тренер привітав нас із тим, як ми провели турнір. Він хотів, щоб ми пройшли ще далі, але така воля Бога. Ми будуватимемо майбутнє на основі того, чого досягли на цьому турнірі, і, якщо Бог дасть, попереду нас чекає ще успішніше майбутнє.

Ми грали проти чинних чемпіонів світу і розуміли, що нас чекає дуже важкий матч. Ми чудово підготувалися до цього суперника, і це було помітно з перших хвилин зустрічі. Але в підсумку саме таку долю Бог приготував для нас", — цитує Салаха видання Globo.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Єгипту подала офіційну скаргу до ФІФА через суддівство в матчі з Аргентиною на ЧС-2026.

У чвертьфіналі аргентинці позмагаються зі Швейцарією, яка в 1/8 фіналу у серії пенальті здолала Колумбію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

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Матч Аргентина — Швейцарія відбудеться у неділю, 12 липня. Початок поєдинку — о 04:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мессі побив історичний рекорд Марадони на чемпіонатах світу.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/4 фіналу ЧС-2026.

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