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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Неймовірно ефектно: донька Наомі Воттс феєрично відкрила показ відомого бренду на Тижні моди

17-річна донька голлівудських акторів Наомі Воттс і Ліва Шрайбера — Кай — прийняла участь у Тижні моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кай Шрайбер

Кай Шрайбер / © Getty Images

Модель-початківиця відкрила показ бренду Iris Van Herpen магічним театральним виходом.

Кай продефілювала у напівпрозорій сукні, що мала невагомий дизайн і асиметричний подол. Вбрання було повністю прикрашене прозорими кульками різного розміру, що робило його особливо ніжним і витонченим.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Кай Шрайбер / © Getty Images

Поєднана ця неймовірна сукня була з капелюшком, що також виконаний із напівпрозорих кульок і мав фентезійну закручену форму. А взуття Кай було бежевим і зі шнуруванням.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Кай Шрайбер / © Getty Images

Нагадаємо, що Кай — трансгендерна особистість, оскільки народилася хлопчиком, але в ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та, ймовірно, змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як «her», що в перекладі означає «її». Однак офіційно жодних заяв від неї і родини не було щодо цього.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Кай Шрайбер / © Getty Images

Зараз вона активно почала розвивати свою кар’єру і вирішила стати моделлю. Кай підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025–2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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