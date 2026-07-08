Неймовірно ефектно: донька Наомі Воттс феєрично відкрила показ відомого бренду на Тижні моди

Кай Шрайбер / © Getty Images

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Модель-початківиця відкрила показ бренду Iris Van Herpen магічним театральним виходом.

Кай продефілювала у напівпрозорій сукні, що мала невагомий дизайн і асиметричний подол. Вбрання було повністю прикрашене прозорими кульками різного розміру, що робило його особливо ніжним і витонченим.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Поєднана ця неймовірна сукня була з капелюшком, що також виконаний із напівпрозорих кульок і мав фентезійну закручену форму. А взуття Кай було бежевим і зі шнуруванням.

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Кай Шрайбер / © Getty Images

Нагадаємо, що Кай — трансгендерна особистість, оскільки народилася хлопчиком, але в ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та, ймовірно, змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як «her», що в перекладі означає «її». Однак офіційно жодних заяв від неї і родини не було щодо цього.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Зараз вона активно почала розвивати свою кар’єру і вирішила стати моделлю. Кай підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025–2026.

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