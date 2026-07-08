- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
Неймовірно ефектно: донька Наомі Воттс феєрично відкрила показ відомого бренду на Тижні моди
17-річна донька голлівудських акторів Наомі Воттс і Ліва Шрайбера — Кай — прийняла участь у Тижні моди в Парижі.
Модель-початківиця відкрила показ бренду Iris Van Herpen магічним театральним виходом.
Кай продефілювала у напівпрозорій сукні, що мала невагомий дизайн і асиметричний подол. Вбрання було повністю прикрашене прозорими кульками різного розміру, що робило його особливо ніжним і витонченим.
Поєднана ця неймовірна сукня була з капелюшком, що також виконаний із напівпрозорих кульок і мав фентезійну закручену форму. А взуття Кай було бежевим і зі шнуруванням.
Нагадаємо, що Кай — трансгендерна особистість, оскільки народилася хлопчиком, але в ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та, ймовірно, змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як «her», що в перекладі означає «її». Однак офіційно жодних заяв від неї і родини не було щодо цього.
Зараз вона активно почала розвивати свою кар’єру і вирішила стати моделлю. Кай підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025–2026.