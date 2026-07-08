Модель Міа Ріган у блакитній мінісукні сяяла на вечірці в Парижі

Міа Ріган / © Getty Images

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Дівчина приєдналася до Pandora на святкуванні «Світу чудес у Парижі» разом із Гаррі Ламбертом та друзями бренду у ресторані Le Gratin у французькій столиці.

Одягнена модель була у блакитну мінісукню з ліфом, прозорою тканиною на талії та короткою спідницею. Міа доповнила вбрання кількома золотими прикрасами на шиї, сережками з камінням та браслетами, а також зробила манікюр у світлому відтінку та легкий вечірній макіяж. Волосся модель зібрала в зачіску, заколовши їх частково шпилькою.

Міа Ріган / © Getty Images

Минулий вихід Міа Ріган продемонструвала цікавий образ у костюмі, топ якого був прикрашений лаконічними бантами, підібравши до луку білі шкіряні туфлі-човники на підборах.

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Міа Ріган / © Getty Images

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