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- Шоу-бізнес
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Модель Міа Ріган у блакитній мінісукні сяяла на вечірці в Парижі
Модель та колишня дівчина Ромео Бекхема - Міа Ріган - відвідала світський захід у Парижі.
Дівчина приєдналася до Pandora на святкуванні «Світу чудес у Парижі» разом із Гаррі Ламбертом та друзями бренду у ресторані Le Gratin у французькій столиці.
Одягнена модель була у блакитну мінісукню з ліфом, прозорою тканиною на талії та короткою спідницею. Міа доповнила вбрання кількома золотими прикрасами на шиї, сережками з камінням та браслетами, а також зробила манікюр у світлому відтінку та легкий вечірній макіяж. Волосся модель зібрала в зачіску, заколовши їх частково шпилькою.
Минулий вихід Міа Ріган продемонструвала цікавий образ у костюмі, топ якого був прикрашений лаконічними бантами, підібравши до луку білі шкіряні туфлі-човники на підборах.