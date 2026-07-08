У капелюху-масці та вінтажній сукні: Зендея змусила всіх дивитися на себе на нових фото

Зендея / © Getty Images

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Зендея не припиняє дивувати. Акторка зараз активно зайнята рекламним туром до фільму «Одіссея», у якому виконала одну з ролей. У цьому турі разом зі своїм стилістом Лоу Роучем вона знову дивує виборами одягу й аксесуарів.

На фотосесію в Парижі акторка обрала білу сукню від Givenchy, створену ще Александром Макквіном, та приголомшливий золотий мереживний головний убір дизайнера Філіпа Трісі, натхненний Ейфелевою вежею, який закривав майже все її обличчя.

Зендея / © Getty Images

Видно було лише очі та губи Зендеї, підкреслені темно-бордовою помадою.

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Сукня була до колін і мала об’ємні рукави та підкладені плечі. Вона походить з колекції Haute Couture весна-літо 1997 року, яка стала дебютом покійного дизайнера для Givenchy.

Зендея / © Getty Images

Уся колекція повністю складалася з біло-золотих творінь і стала культовою. А зв’язок з фільмом сукні майже ідеальний, адже колекція, з якої вона походить, натхненна грецькою міфологією, як і роль Афіни, яку Зендея грає в довгоочікуваному фільмі режисера Крістофера Нолана.

Зендея з колегами по фільму / © Getty Images

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