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- Шоу-бізнес
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У капелюху-масці та вінтажній сукні: Зендея змусила всіх дивитися на себе на нових фото
29-акторка вийшла на фотокол у 29-річній сукні, і цей момент увійде в історію моди.
Зендея не припиняє дивувати. Акторка зараз активно зайнята рекламним туром до фільму «Одіссея», у якому виконала одну з ролей. У цьому турі разом зі своїм стилістом Лоу Роучем вона знову дивує виборами одягу й аксесуарів.
На фотосесію в Парижі акторка обрала білу сукню від Givenchy, створену ще Александром Макквіном, та приголомшливий золотий мереживний головний убір дизайнера Філіпа Трісі, натхненний Ейфелевою вежею, який закривав майже все її обличчя.
Видно було лише очі та губи Зендеї, підкреслені темно-бордовою помадою.
Сукня була до колін і мала об’ємні рукави та підкладені плечі. Вона походить з колекції Haute Couture весна-літо 1997 року, яка стала дебютом покійного дизайнера для Givenchy.
Уся колекція повністю складалася з біло-золотих творінь і стала культовою. А зв’язок з фільмом сукні майже ідеальний, адже колекція, з якої вона походить, натхненна грецькою міфологією, як і роль Афіни, яку Зендея грає в довгоочікуваному фільмі режисера Крістофера Нолана.