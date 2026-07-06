У вінтажних сережках і сукні, що нагадувала давньогрецький хітон: Зендея на фотоколі фільму Нолана "Одіссея"

Зендея / © Associated Press

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Зендея відвідала фотокол нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» в Лондоні, який відбувся у межах світового промотуру стрічки. Акторка, яка у фільмі перевтілилася у богиню мудрості Афіну, з’явилася у вбранні, яке відсилало до античної естетики.

Зендея / © Associated Press

На ній була кастомна довга біла сукня прямого силуету з тонкими бретельками, відкритою спиною і розрізом ззаду на подолі від бренду Jacquemus. Лаконічний дизайн з відкритими плечима нагадував давньогрецький хітон, а декоративне оздоблення по краях додавало образу витонченості. Саме ця мінімалістична архітектура сукні та її бездоганне посадження створювали відчуття сучасної інтерпретації античного вбрання.

Зендея / © Associated Press

На голові у зірки була біла хустка, яка ззаду переходила у сукню. А взута вона була у білі гостроносі туфлі на високих шпильках So Kate від Christian Louboutin.

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Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Та особливу увагу привернули вінтажні масивні круглі золоті сережки від Barron London, виготовлені зі справжніх давніх дисків I тисячоліття до нашої ери. Прикраси, оправлені в 18-каратне жовте золото і діаманти, стали прямим зв’язком із міфологічним світом фільму.

Зендея / © Associated Press

Зендея зробила макіяж з рожевими рум’янами і глянцевою бежевою помадою, а також чорний манікюр.

Зендея / © Associated Press

Про фільм:

«Одіссея» — нова стрічка Крістофера Нолана, яку режисер описує як масштабний міфологічний пригодницький епос. Фільм є екранізацією безсмертної поеми Гомера, і вперше в історії ця фундаментальна історія буде представлена у форматі IMAX. Його знімали в різних куточках світу з застосуванням абсолютно нової плівкової технології IMAX, що має забезпечити безпрецедентний рівень занурення у світ античної Греції.

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В основі сюжету — десятирічна подорож царя Ітаки Одіссея додому після закінчення Троянської війни. На своєму шляху герой зустрічає міфічних істот, переживає небезпечні пригоди та проходить випробування, намагаючись повернутися до дружини Пенелопи та сина Телемаха.

Нолан зібрав для проєкту один із найзірковіших акторських складів останніх років. Метт Деймон виконав роль Одіссея, Енн Гетевей зіграла його дружину Пенелопу, Том Голланд — сина Телемаха, Зендея перевтілилася в богиню Афіну, Роберт Паттінсон зіграв Антіноя, одного з головних женихів Пенелопи, а Люпіта Ніонго виконала одразу дві ролі. Також у стрічці знялися Шарліз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенні Сафді, Міа Гот та інші відомі актори.

В український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.

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