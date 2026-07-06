Анна Вінтур у смугастій сукні-сорочці й босоніжках на підборах відвідала Вімблдон

Анна Вінтур / © Getty Images

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76-річна британська журналістка і колишня головна редакторка американського видання журналу Vogue з’явилася у Всеанглійському клубі лаун-тенісу в синьо-білій смугастій сукні-сорочці довжини максі, яку поєднала з босоніжками кольору вершкового масла на підборах зі шкіри пітона та сумкою до тону.

На шиї у Вінтур було намисто з фіолетового великого каміння, на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри, а також вона мала фірмову зачіску.

Анна Вінтур / © Getty Images

Нагадаємо, цього ж дня на Вімблдоні з’явилася акторка Сієнна Міллер за руку зі своїм бойфрендом Олі Гріном.

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Сієнна Міллер і Олі Грін / © Getty Images

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