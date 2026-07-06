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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Анна Вінтур у смугастій сукні-сорочці й босоніжках на підборах відвідала Вімблдон

Анна Вінтур відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Анна Вінтур

Анна Вінтур / © Getty Images

76-річна британська журналістка і колишня головна редакторка американського видання журналу Vogue з’явилася у Всеанглійському клубі лаун-тенісу в синьо-білій смугастій сукні-сорочці довжини максі, яку поєднала з босоніжками кольору вершкового масла на підборах зі шкіри пітона та сумкою до тону.

На шиї у Вінтур було намисто з фіолетового великого каміння, на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри, а також вона мала фірмову зачіску.

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Нагадаємо, цього ж дня на Вімблдоні з’явилася акторка Сієнна Міллер за руку зі своїм бойфрендом Олі Гріном.

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Getty Images

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
146
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