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Анна Винтур в полосатом платье-рубашке и босоножках на каблуках посетила Уимблдон
Анна Винтур посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
76-летняя британская журналистка и бывшая главный редактор американского издания журнала Vogue, появилась во Всеанглийском клубе лаун-тенниса в сине-белом полосатом платье-рубашке длины макси, которое сочетала с босоножками цвета сливочного масла на каблуках из кожи питона и сумкой в тон.
На шее у Винтур было ожерелье из фиолетовый крупных камней, на лице черные солнцезащитные очки, а прическа фирменная.
Напомним, в этот же день на Уимблдонском турнире появилась актриса Сиенна Миллер за руку со своим бойфрендом Оли Грином.
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