Анна Винтур в полосатом платье-рубашке и босоножках на каблуках посетила Уимблдон

Анна Винтур / © Getty Images

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76-летняя британская журналистка и бывшая главный редактор американского издания журнала Vogue, появилась во Всеанглийском клубе лаун-тенниса в сине-белом полосатом платье-рубашке длины макси, которое сочетала с босоножками цвета сливочного масла на каблуках из кожи питона и сумкой в тон.

На шее у Винтур было ожерелье из фиолетовый крупных камней, на лице черные солнцезащитные очки, а прическа фирменная.

Анна Винтур / © Getty Images

Напомним, в этот же день на Уимблдонском турнире появилась актриса Сиенна Миллер за руку со своим бойфрендом Оли Грином.

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Сиенна Миллер и Оли Грин / © Getty Images

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