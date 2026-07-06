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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Анна Винтур в полосатом платье-рубашке и босоножках на каблуках посетила Уимблдон

Анна Винтур посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Анна Винтур

Анна Винтур / © Getty Images

76-летняя британская журналистка и бывшая главный редактор американского издания журнала Vogue, появилась во Всеанглийском клубе лаун-тенниса в сине-белом полосатом платье-рубашке длины макси, которое сочетала с босоножками цвета сливочного масла на каблуках из кожи питона и сумкой в тон.

На шее у Винтур было ожерелье из фиолетовый крупных камней, на лице черные солнцезащитные очки, а прическа фирменная.

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Напомним, в этот же день на Уимблдонском турнире появилась актриса Сиенна Миллер за руку со своим бойфрендом Оли Грином.

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Getty Images

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
99
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