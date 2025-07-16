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- Шоу-бізнес
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У сарафані на тонких бретельках: Міа Ріган на модній вечері в Лондоні
Модель Міа Ріган відвідала модний захід у британській столиці.
Колишня дівчина Ромео Бекхема сходила на камерну вечерю, яку організувала на честь запуску колекції H&M x Mia Regan.
Міа приїхала на захід у максісарафані на тонких бретельках із цієї нової капсульної колекції, над якою працювала разом зі шведським брендом H&M і яка надійде у продаж онлайн 17 липня.
Літній образ Ріган доповнила численними браслетами металевого відтінку і такими самими каблучками на пальцях. Волосся вона зібрала шпилькою в пучок і зробила макіяж у натуральних відтінках.
У себе в Instagram Міа Ріган показувала кадри із рекламної кампанії цієї колекції, її знімали на пляжі.