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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

У сарафані на тонких бретельках: Міа Ріган на модній вечері в Лондоні

Модель Міа Ріган відвідала модний захід у британській столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Міа Ріган

Міа Ріган / © Getty Images

Колишня дівчина Ромео Бекхема сходила на камерну вечерю, яку організувала на честь запуску колекції H&M x Mia Regan.

Міа приїхала на захід у максісарафані на тонких бретельках із цієї нової капсульної колекції, над якою працювала разом зі шведським брендом H&M і яка надійде у продаж онлайн 17 липня.

Міа Ріган / © Getty Images

Міа Ріган / © Getty Images

Літній образ Ріган доповнила численними браслетами металевого відтінку і такими самими каблучками на пальцях. Волосся вона зібрала шпилькою в пучок і зробила макіяж у натуральних відтінках.

У себе в Instagram Міа Ріган показувала кадри із рекламної кампанії цієї колекції, її знімали на пляжі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
86
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