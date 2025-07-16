У сарафані на тонких бретельках: Міа Ріган на модній вечері в Лондоні

Міа Ріган / © Getty Images

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Колишня дівчина Ромео Бекхема сходила на камерну вечерю, яку організувала на честь запуску колекції H&M x Mia Regan.

Міа приїхала на захід у максісарафані на тонких бретельках із цієї нової капсульної колекції, над якою працювала разом зі шведським брендом H&M і яка надійде у продаж онлайн 17 липня.

Міа Ріган / © Getty Images

Літній образ Ріган доповнила численними браслетами металевого відтінку і такими самими каблучками на пальцях. Волосся вона зібрала шпилькою в пучок і зробила макіяж у натуральних відтінках.

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У себе в Instagram Міа Ріган показувала кадри із рекламної кампанії цієї колекції, її знімали на пляжі.