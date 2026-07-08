Мессі розплакався після шаленої перемоги Аргентини над Єгиптом на ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після драматичної перемоги над Єгиптом у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Аргентинці поступалися 0:2 до 79-ї хвилини поєдинку, проте потім здійснили суперкамбек, забивши три голи до кінця основного часу зустрічі, та вийшли до чвертьфіналу.

У першому таймі Мессі не реалізував пенальті, але в другій половині протистояння забив гол і віддав результативну передачу.

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Після фінального свистка 39-річний нападник підійшов до трибун з аргентинськими уболівальниками та не стримав сліз.

Зворушливий момент миттєво потрапив до об'єктивів телекамер і розлетівся соцмережами.

Партнери по команді підняли Мессі на руки та стали тріумфально підкидати його догори.

Ліонель Мессі / © Associated Press

Ліонель Мессі / © Associated Press

Ліонель Мессі / © Associated Press

Ліонель Мессі / © Associated Press

Ліонель Мессі / © Associated Press

Пізніше Мессі пояснив свої сльози після перемоги над Єгиптом.

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“Правда в тому, що це був момент полегшення, полегшення для нас усіх. Я відчував сильний гнів через незабитий пенальті та через те, як я його пробив. Мені здавалося, що в той важливий момент я підвів команду.

Але, на щастя, Бог знову підготував для мене щось особливе наприкінці, і я зміг забити гол, що зрівняло рахунок. Це було величезне полегшення і неймовірна радість для нас, а також для тих уболівальників, які знову прийшли на стадіон і щодня доводять, що означає бути аргентинцем. Вони дарують нам гордість і любов”, — цитує Мессі видання ESPN.

У чвертьфіналі аргентинці позмагаються зі Швейцарією, яка в 1/8 фіналу в серії пенальті здолала Колумбію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

Матч Аргентина — Швейцарія відбудеться у неділю, 12 липня. Початок поєдинку — о 04:00 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, що Мессі побив історичний рекорд Марадони на чемпіонатах світу.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/4 фіналу ЧС-2026.

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