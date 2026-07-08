Костянтин Грубич показався з дружиною-красунею і зізнався, як вони переживають атаки на Київ

Костянтин Грубич

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Український телеведучий Костянтин Грубич поділився рідкісним фото з дружиною Світланою та розповів, як їхня родина переживає чергові російські атаки на Київ.

У фотоблогу ведучий опублікував спільний кадр із коханою, який за допомогою штучного інтелекту стилізував під дитячий малюнок. За словами Грубича, після ще однієї неспокійної ночі він вирішив бодай трохи відволіктися та надіслав зображення братові, який щоразу хвилюється за їхню безпеку.

«Знову підкинули з ліжка кляті вибухи, цього разу навіть без тривоги. Живі. Молюся і граюся з ШІ. Переробив недавню фотку з дружиною в запропонованому стилі дитячого малюнку. Надіслав, як жарт, братові Богдану в Полтаву, який завжди пекельними ночами запитує з нашої рідної Дублянщини, як ми тут. Краще веселіше замість страшніше. Залишайтеся живими, а виродкам хай настане п***ець!» — емоційно написав ведучий.

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Костянтин Грубич з дружиною / © instagram.com/kostya_hrubych

Костянтин Грубич з дружиною / © instagram.com/kostya_hrubych

Підписники одразу підтримали телеведучого та його родину теплими словами. В коментарях вони захоплювалися подружжям, бажали йому мирного неба та якнайшвидшої перемоги України.

Які ви гарні з дружиною.

Доброго дня, які ж ви молодці, ви дуже гарна пара. Довгії літа вашій родині.

Мирного неба! Хай щастить! Божого благословення.

Нагадаємо, останніми тижнями Росія значно посилила масовані атаки на Київ. Через нічні обстріли жителі столиці дедалі частіше проводять ночі в укриттях, а українські знаменитості відкрито діляться переживаннями та показують наслідки ворожого терору, як нещодавно акторка Олена Кравець показала квартиру з вибитими вікнами.

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