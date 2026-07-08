Участник ЧМ-2026 остался без тренера, с которым дважды выигрывал медали Мундиалей

Златко Далич / © Associated Press

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Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Об этом официально сообщил Хорватский футбольный союз.

Отмечается, что 59-летний хорватский специалист сам решил прекратить работу с национальной командой.

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Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Во главе команды он провел 111 матчей, одержав 62 победы и 20 ничьих.

Под его руководством Хорватия стала серебряным призером ЧМ-2018 и бронзовым призером ЧМ-2022.

На ЧМ-2026 хорваты остановились в 1/16 финала, проиграв Португалии (1:2). На групповом этапе "клетчатые" заняли второе место в квартете L, уступив Англии (2:4), одолев Панаму (1:0) и обыграв Гану (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Португалии осталась без тренера после драматического вылета с ЧМ-2026.

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