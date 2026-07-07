Костюк — Паолини: где смотреть и прогноз букмекеров на четвертьфинал Уимблдона-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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В среду, 8 июля, украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) проведет четвертьфинальный матч Уимблдона-2026 против итальянки Жасмин Паолини (№17 WTA).

Поединок за выход в полуфинал травяного мэйджора начнется ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.

В 1/8 финала Костюк одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (6:4, 6:4), а Паолини одолела филиппинку Александру Эалу (6:4, 4:6, 6:3).

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Для Костюк это будет первый в карьере четвертьфинал на Уимблдоне. До этого она еще никогда не играла в 1/4 финала этого турнира Grand Slam.

Это будет третья очная встреча теннисисток. Из трех предыдущих матчей Марта выиграла у соперницы один.

Где смотреть матч Костюк — Паолини

Посмотреть матч Костюк — Паолини можно будет в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт (телеканале, сайте и YouTube-канале Суспільне Спорт). Также игра будет транслироваться на местных каналах Суспільного.

Прогноз букмекеров на матч Костюк — Паолини

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является Костюк. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 1,41. Выигрыш итальянки оценен коэффициентом 2,90.

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Победительница матча Костюк — Паолини в полуфинале Уимблдона-2026 встретится с триумфаторкой пары Линда Носкова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Напомним, в прошлом году чемпионкой турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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