ФИФА наказала игрока сборной США, которому отменили "бан" на ЧМ-2026 после звонка Трампа

Фоларин Балогун / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала на 40 тысяч долларов форварда сборной США Фоларина Балогуна, которому приостановили его дисквалификации на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Балогун получил красную карточку за грубый фол в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, но после финального свистка вернулся на поле для празднования вместе с партнерами.

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По итогам дисциплинарного производства дисциплинарный комитет ФИФА признал Балогуна виновным в двух нарушениях Дисциплинарного кодекса организации. Футболист получил штраф в размере 40 тысяч долларов, а Федерация футбола США признана солидарно ответственной за его уплату.

Также комитет назначил форварду одноматчевую дисквалификацию, однако ее исполнение было приостановлено на один год в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса. Это позволило Балогуну принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

В заявлении отмечается, что дисциплинарный комитет не отменял решения арбитра об удалении и не пересматривал саму красную карточку. Решение касалось исключительно дальнейших дисциплинарных санкций.

В ФИФА также отметили, что статья 27 Дисциплинарного кодекса предоставляет комитету право приостанавливать исполнение какого-либо наказания, если дело не связано с манипулированием результатами матчей. В организации отметили, что применение этой нормы уже имело прецеденты во время отборочного цикла к чемпионату мира-2026.

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Отдельно в ФИФА подчеркнули, что приостановка дисквалификации не означает отмены красной карточки. Если в течение года Балогун совершит аналогичное нарушение, отложенная одноматчевая дисквалификация будет применена дополнительно к новому наказанию.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что лично звонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию Балогуна, который должен был пропустить матч 1/8 финала против Бельгии.

После приостановки "бана" Фоларин вышел в стартовом составе на игру с бельгийцами, но не помог своей команде пробиться в четвертьфинал. Бельгия разгромила американцев со счетом 4:1 и завоевала путевку в следующую стадию.

В четвертьфинале ЧМ-2026 бельгийцы сразятся с Испанией, которая в 1/8 финала вырвала победу над Португалией (1:0).

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Матч Испания — Бельгия состоится в пятницу, 10 июля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с триумфатором поединка Франция — Марокко, который состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии затроллила ФИФА и Трампа после разгрома США в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.

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Сам Балогун уже прокомментировал скандальное решение ФИФА отменить его "бан" на ЧМ-2026.

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